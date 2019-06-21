وسط تألق المنتخب المصري.. اعرف نتيجة مباراة منتخب مصر اليوم ضد زيمبابوي كأس أمم أفريقيا 2019

نتيجة مباراة منتخب مصر اليوم ضد زيمبابوي في أول مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث خاض المنتخب المصري اللقاء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وضمت تشكيل المنتخب المصري بتغيير مفاجيء بمشاركة أيمن أشرف بدلاً من أحمد أيمن منصور، وقاد مروان محسن هجوم منتخب الفراعنة اليوم أمام زيبمابوي، وفي خط الوسط الهجومي كل من صلاح، تريزيجيه، وعبد الله السعيد، وفي خط الوسط الدفاعي كل من طارق حامد والنني، وفي خط الدفاع أيمن أشرف، حجازي، محمود علاء، والمحمدي، وأخيراً في حراسة المرمي محمد الشناوي.

مصر ضد زيمبابوي

شهد الشوط الأول من مباراة مصر ضد زيمبابوي تألق من منتخب الفراعنة، وضياع فرص أهداف حقيقية بالجملة، واستطاع تريزيجيه أن يُحرز الهدف الأول لصالح منتخب مصر قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بأربعة دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني من مباراة مصر ضد زيمبابوي قام المدير الفني للفراعنة بأول تبديل بخروج مروان محسن ودخول وليد سليمان في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 71 التبديل الثاني لمنتخب مصر بدخول عمر وردة على حساب عبد الله السعيد.

نتيجة مباراة منتخب مصر

انتهت نتيجة مباراة منتخب مصر اليوم بهدف دون مقابل جاء عن طريق النجم تريزيجيه في الدقيقة 41 من الشوط الأول من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة دفاع زيمبابوي وتسديدة صاروخية لتسكن شباك مرمي زيمبابوي مُعلنة عن أول أهداف اللقاء، ويحتل منتخب مصر اليوم بعد فوزه أمام زيمبابوي صدارة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، جديراً بالذكر أن الجموعة الأولي تضم كل منتخب مصر، أوغندا، كونغوا الديمقراطية، وزيمبابوي.

فوز منتخب مصر 1-0.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

بعد نهاية مباراة مصر اليوم أمام نظيره زيمبابوي في أول مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، من المُقرر أن يخوض منتخب الفراعنة مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم الموافق 26 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وسوف تُنقل مباراة مصر القادمة على قناة تايم سبورت الأرضية.