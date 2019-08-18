وصول البرازيلي كوتينهو الي ميونخ الألمانية لأتمام صفقة أنتقاله لبايرن ميونخ

وصل منذ قليل اللاعب البرازيلي المحترف “فيليب كوتينهو” إلى مدينة ميونخ الألمانية لأستكمال عملية أنتقاله من الفريق الكتالوني إلى صفوف الألماني “بايرن ميونيخ”.، حيث من المقرر للاعب البرازيلي أن يترك البلوجرانا بعد 18 شهرًا، وقد تم ألتقاط، صور للنجم” كوتينيو “لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي السابق مع بعض المشجعين قبل أن يتجه إلى السيارة.

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وصل اللاعب فيليب كوتينيو اليوم إلي مدينة ميونخ الألمانية قادما من مدينة برشلونة الأسبانية لأتمام عملية إنتقال البرازيلي إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، على طريقة الإعارة لمدة موسم واحد مع نص بند الشراء في العقد خلال العام الذي يليه لصالح البافاري .

وقد قضى البرازيلى عامًا ونصف العام ضمن صفوف النادي الكتالوني، منذ قدومه إلى برشلونة بعد رحيله عن صفوف نادي ليفربول، في إطار صفقة تاريخية جعلت منه اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم العالمية، بعد اللاعب البرازيلي نيمار،بمبلغ قدرة 161 مليون يورو يشمل جميع المتغيرات.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، في تقرير لها حول مكاسب نادي برشلونة المالية نتيجة إعارة اللاعب ” كوتينيو،”مشيرة إلى أن خزينة النادي الكتالوني قد أ ستفادت بصورة كبيرة من خلال هذه الصفقة، وأضافت الصحيفة الأسبانية ، إلى أن نادي برشلونة قد قام بتوفير 46 مليون يورو من خلال إعارة النجم البرازيلي ، إلى بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات الصيفية ، ويأتي في المرتبة الأولي الراتب الذي يحصل علية اللاعب سنويا والمقدر بـ12 مليون يورو .