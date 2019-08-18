وصول البرازيلي كوتينهو الي ميونخ الألمانية لأتمام صفقة أنتقاله لبايرن ميونخ

وصل منذ قليل اللاعب البرازيلي المحترف “فيليب كوتينهو” إلى مدينة ميونخ عملية أنتقاله من الفريق الكتالوني إلى صفوف “بايرن ميونيخ”.، حيث من المقرر للاعب البرازيلي أن يترك البلوجرانا بعد 18 شهرًا، وقد تم ألتقاط، صور للنجم” “لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي مع بعض المشجعين قبل أن إلى السيارة.
تفاصيل
وصل اللاعب فيليب كوتينيو اليوم إلي مدينة ميونخ قادما من مدينة برشلونة الأسبانية لأتمام عملية إنتقال صفوف نادي بايرن ميونخ، على طريقة الإعارة لمدة موسم واحد مع نص بند الشراء في العقد خلال الذي يليه لصالح .
وقد قضى البرازيلى عامًا ونصف العام ضمن صفوف النادي الكتالوني، منذ قدومه إلى برشلونة بعد صفوف نادي ليفربول، إطار صفقة تاريخية جعلت منه في تاريخ كرة القدم العالمية، بعد اللاعب نيمار،بمبلغ قدرة 161 مليون يورو يشمل جميع المتغيرات.
ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، في تقرير لها حول مكاسب نادي برشلونة المالية نتيجة إعارة اللاعب ” كوتينيو،”مشيرة أن النادي الكتالوني قد أ بصورة كبيرة من خلال هذه الصفقة،وأضافت الصحيفة ، أن نادي برشلونة قد قام بتوفير 46 مليون يورو من خلال إعارة النجم ، إلى بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات ، في المرتبة الأولي الراتب الذي يحصل علية اللاعب سنويا والمقدر بـ12 مليون يورو .
التعليقات