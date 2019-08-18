 التخطي إلى المحتوى

وصول البرازيلي كوتينهو الي ميونخ الألمانية لأتمام صفقة أنتقاله لبايرن ميونخ

كتب أحمد عامرفي آخر تحديث
وصول البرازيلي كوتينهو الي ميونخ الألمانية لأتمام صفقة أنتقاله لبايرن ميونخ
وصل منذ قليل  اللاعب  البرازيلي المحترف  “فيليب كوتينهو” إلى مدينة ميونخ   عملية أنتقاله من الفريق الكتالوني  إلى  صفوف  “بايرن ميونيخ”.، حيث من المقرر للاعب  البرازيلي  أن يترك  البلوجرانا بعد 18 شهرًا، وقد تم ألتقاط، صور للنجم” “لاعب وسط  نادي  ليفربول الإنجليزي مع  بعض المشجعين  قبل أن إلى السيارة.

تفاصيل

وصل اللاعب  فيليب كوتينيو اليوم إلي مدينة ميونخ قادما من مدينة برشلونة الأسبانية لأتمام  عملية إنتقال    صفوف نادي بايرن ميونخ،  على طريقة  الإعارة لمدة موسم واحد  مع  نص بند الشراء في العقد خلال  الذي يليه لصالح .
وقد قضى البرازيلى عامًا ونصف العام  ضمن  صفوف النادي الكتالوني،  منذ قدومه إلى برشلونة  بعد   صفوف نادي  ليفربول، إطار صفقة تاريخية جعلت  منه      في تاريخ كرة القدم العالمية، بعد اللاعب نيمار،بمبلغ قدرة  161 مليون يورو يشمل  جميع  المتغيرات.
ونشرت  صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، في تقرير لها حول  مكاسب نادي  برشلونة المالية نتيجة إعارة اللاعب ” كوتينيو،”مشيرة أن   النادي الكتالوني قد أ بصورة كبيرة من خلال هذه  الصفقة،وأضافت الصحيفة ، أن نادي  برشلونة قد قام بتوفير 46 مليون يورو من خلال إعارة النجم ، إلى بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات  ، في المرتبة الأولي  الراتب الذي يحصل علية  اللاعب سنويا والمقدر  بـ12 مليون يورو  .

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عامر

اعشق الكلمه ومؤمن بها احب الرياضة ومجال الفضاء والفلك من مواليد القاهرة درست التجارة وهدفي نقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.