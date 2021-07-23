وفاة سطام الحسيني حارس مرمى السالمية الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
وفاة سطام الحسيني وفاة سطام الحسيني

أُعلن في الكويت، عن وفاة سطام الحسيني حارس مرمى نادي السالمية الكويتي، عن عمر يناهز 37 عامًا، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاة سطام الحسيني، هذا وقد تصدر وسم “سطام الحسيني” ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت والخليج العربي، لعب سطام الحسيني قبل السالمية لنادي الجهراء وحقق معه وصيف كأس الأمير مرتين، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع بوافيشتا البرتغالي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو فتحي الجبال مدرب نادي الكويت الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية له

أخبار الرياضة

جدول مباريات دور 8 من الكأس الذهبية 2021 – ربع نهائي أمريكا الشمالية والوسطى…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.