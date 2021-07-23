وفاة سطام الحسيني حارس مرمى السالمية الكويتي

أُعلن في الكويت، عن وفاة سطام الحسيني حارس مرمى نادي السالمية الكويتي، عن عمر يناهز 37 عامًا، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاة سطام الحسيني، هذا وقد تصدر وسم “سطام الحسيني” ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت والخليج العربي، لعب سطام الحسيني قبل السالمية لنادي الجهراء وحقق معه وصيف كأس الأمير مرتين، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع بوافيشتا البرتغالي.

انتقل الي رحمة الله تعالى الاخ والصديق العزيز سطام الحسيني اتقدم بالتعازي الي عائلتة الكريمه

الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/mKWAesQolk — عادل صلبوخ (@adel_salbookh) July 23, 2021