أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن وفاة عادل الملا اللاعب الدولي السابق لمنتخب قطر الأول، هذا وقد نقلت كل وسائل الإعلام في قطر والخليج العربي خبر وفاة عادل الملا، في حين تم تداول الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل، في حين تصدر وسم “عادل الملا” ترند الوسوم على موقع تويتر في قطر، حيث انهمرت عشرات التغريدات التى تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة وتٌدم خالص العزاء لأسرة الراحل.

سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق

أكد بيان اتحاد كرة القدم، أن سبب وفاة اللاعب عادل الملا هو تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، تُوفي على إثرها، وقد تقدم الاتحاد من خلال بيانه ببالغ التعازي لأسرة اللاعب الدولي السابق.

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره

ينعي الاتحاد القطري لكرة القدم

عادل الملا

للاعب منتخبنا السابق

الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية

ويتقدم الى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى

عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان

أنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ZRhVo4o1u3 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 7, 2022



تُوفي الدولي السابق عادل الملا اليوم عن عمر يناهز 52 عامًأ (مواليد 1970)، كان يلعب في مركز المهاجم، لعب لأندية العربي والخور والريان، شارك مع منتخب قطر في ثلاث مباريات دولية، سجل هدف في شباك منتخب الكويت خلال بطولة كأس الخليج 1992.