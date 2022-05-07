وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق

بواسطة محمود عطا الله
سبب وفاة عادل الملا سبب وفاة عادل الملا

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن وفاة عادل الملا اللاعب الدولي السابق لمنتخب قطر الأول، هذا وقد نقلت كل وسائل الإعلام في قطر والخليج العربي خبر وفاة عادل الملا، في حين تم تداول الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل، في حين تصدر وسم “عادل الملا” ترند الوسوم على موقع تويتر في قطر،  حيث انهمرت عشرات التغريدات التى تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة وتٌدم خالص العزاء لأسرة الراحل.

سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق

أكد بيان اتحاد كرة القدم، أن سبب وفاة اللاعب عادل الملا هو تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، تُوفي على إثرها، وقد تقدم الاتحاد من خلال بيانه ببالغ التعازي لأسرة اللاعب الدولي السابق.


تُوفي الدولي السابق عادل الملا اليوم عن عمر يناهز 52 عامًأ (مواليد 1970)، كان يلعب في مركز المهاجم، لعب لأندية العربي والخور والريان، شارك مع منتخب قطر في ثلاث مباريات دولية، سجل هدف في شباك منتخب الكويت خلال بطولة كأس الخليج 1992.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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