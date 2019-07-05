وفاة نجم النجوم أمين زكي كابتن منتخب السودان الأسبق

خبر وفاة أمين زكي قائد منتخب السودان في ستينيات القرن الماضي تم الإعلان عنه رسميا، حيث توفى أحد أهم نجوم كرة القدم تاريخيا في السودان بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، وكان أمين زكي في رحلة علاجية بالقاهرة، ووافته المنية هناك مساء اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، هذا وسوف تكون جنازة اللاعب الكبير الراحل عند العودة إلى مطار الخرطوم خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نتابع معكم موعد الجنازة وموعد ومكان العزاء الذي سوف تعلن عنه الأسرة.

خبر وفاة النجم الكبير أمين زكي تصدر كل مواقع الأخبار بالسودان، كما تصدر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حديث كل المهتمين بلعبة كرة القدم السودانية، هذا ويطلق على اللاعب الراحل لقب “نجم النجوم”، تم إطلاق هذا الاسم عليه من قبل الإعلام المصري، عقب التألق الكبير للاعب مع منتخب السودان في البطولة العربية والتي أقيمت بمصر عام 1965، ليكون هذا اللقب هو لقب أمين زكي حتى الآن.

الراحل أمين زكي هو أحد النجوم التاريخيين لنادي الهلال العاصمي ومنتخب السودان، بعد اعتزاله كرة القدم، تولى الكثير من المناصب الهامة فنيا وإداريا بنادي الهلال ومنتخب السودان، تابعونا مع المزيد من الأخبار حول موعد جنازة أمين زكي.