ولفرهامبتون يضم الياباني هاياو كاوابي

أعلن نادي ولفرهامبتون عن أولى صفقاته خلال سوق الانتقالات الشتوية يناير 2022 في الدوري الإنجليزي، وهي التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الياباني هاياو كاوابي، قادما من نادي جراسهوبرز السويسري، حيث وقع كاوابي مع الولفز عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، ليكون أول لاعب محترف ياباني في تاريخ هذا النادي الإنجليزي.

من هو هاياو كاوابي لاعب ولفرهامبتون الجديد؟

الياباني هاياوم كاوابي من مواليد 1995 (26 عاما)، يلعب في مركز متوسط الميدان الهجومي، يلعب لمنتخب اليابان منذ 2021، لعب كاوابي لنادي جراسهوبرز السويسري 18 مباراة، سجل أربعة أهداف، وصنع ثلاثة، وسوف يعير ولفرهامبتون كاوابي إلى جراسهوبر حتى صيف 2022.