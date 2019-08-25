وليد ازارو وخروجه من القلعة الحمراء وعروض الاحتراف

ما زالت إدارة النادي الأهلي ترفض الاستغناء عن اللاعب المغربي وليد ازارو وذلك رغم مطالب جماهير القلعة الحمراء برحيله، ومغادرة اللاعب نفسه إلى بلاده، إلا أن إدارة النادي الأهلي ما زالت رافضة مهاجم الفريق الأحمر، لعدة أسباب التي من أبرزها تكثيف العديد من المحاولات لتسويقه التي طالت مؤخرا الدوري البلجيكي.

حيث أن المسئولين في النادي الأهلي تراجعوا عن موقفهم السابق بعدم رحيل ازارو الصيف الحالي واستقروا على احترافه لأي نادي الذي يُقدم العرض المناسب الجاد خاصة في ظل الرغبة الحمراء بضم مهاجم أفريقي مُتميّز بسبب تراجع مستوى المهاجم المغربي بشكل لافت للنظر ومطالبة الجماهير بالاستغناء عن المهاجم.

وأبلغ أزارو إدارة الأهلي أن هناك عدة أندية ترغب في التعاقد معه يأتي في مقدمتها عروض من فرنسا وبلجيكا وهو ما ينتظره الأهلي بشكل رسمي للبت في مصير اللاعب.