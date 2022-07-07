ويمبلدون 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الدور قبل النهائي بتواجد ديوكوفيتش ونوري ونادال وكيريوس

يترقب الجميع جدول مباريات الدور قبل النهائي من بطولة ويمبلدون 2022 لفردي الرجال ودور الأربعة القوى بين كبار اللعبة عالميًا، تقام مباريات نصف النهائي على الملعب الرئيسي بويمبلدون بحضور جماهيري كامل العدد من متابعي اللعبة في إنجلترا، إلى جانب الجماهير التي سافرت من كل أنحاء العالم إلى لندن لحضور البطولة الأبرز من بطولات الجراند سلام، هذا ومن المعروف أن القنوات الناقلة لمباريات ويمبلدون 2022 هي قناة bein sports 5.

جدول قبل نهائي ويمبلدون 2022 لفردي الرجال

مباراة ديوكوفيتش ونوري هي أولى مباريات جدول قبل نهائي ويمبلدون 2022، الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، في حين يتواجد البريطاني نوري لأول مرة في نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، ديوكوفيتش تغلب في ربع النهائي على الإيطالي سينر بنتيجة 3-2، نوري تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي جوفين بنتيجة 3-2.

مباراة نادال وكيريوس هي ثاني مباريات نصف نهائي ويمبلدون 2022 لفردي الرجال، الإسباني نادال المرشح الثاني للفوز بالبطولة يعاني من إصابة على مستوى البطن، لكنه أكد إنه مستعد وجاهز، لمباراة كيريوس تغلب نادال في ربع النهائي على الأمريكي فريتز بنتيجة 3-2، نيك كيريوس الأسترالي منافس نادال القادم هو المرشح التاسع للفوز بويمبلدون، ويتواجد كيريوس لأول مرة في قبل نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، تغلب كيريوس في ربع النهائي على التشيلي جارين بنتيجة 3-0.