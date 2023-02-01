ياسين العمري لاعب الكويت رقم 7.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
ياسين العمري لاعب الكويت الكويتي ياسين العمري لاعب الكويت الكويتي

كان النجم التونسي ياسين العمري أحد الصفقات الهامة لنادي الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم ياسين العمري لاعب الكويت الكويتي رقم 7، وأهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها من قبل.

معلومات عن ياسين العمري لاعب نادي الكويت

  1. ياسين العمري لاعب نادي الكويت رقم 7 هو جناح تونسي من مواليد عام 1995.
  2. هو خريج أكاديمية الناشئين بنادي النجم الساحلي التونسي.
  3. كانت بدايات التألق لياسين العمري مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي، ثم انتقل لنادي الإفريقي التونسي، قبل أن يعود للنجم الساحلي.
  4. شارك ياسين العمري مع الاتحاد المنستيري في 26 مباراة وسجل 5 أهداف.
  5. شارك مع النجم الساحلي في 53 مباراة وسجل 8 أهداف.
  6. فاز ياسين العمري مع الاتحاد المنستيري بكأس تونس 2020.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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