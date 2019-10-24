يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر في كأس افريقيا

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر في بطولة أفريقيا، يستقبل فريق الكرة الأولى بنادي الزمالك اليوم جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء العودة لدور ال32 بدوري أبطال أفريقيا مرحلة المجموعات في الساعة 8 مساء اليوم الخميس 24-10-2019 على ستاد السلام، ويحضر لمشاهدة اللقاء حوالي 5 ألاف مشجع بعد قرار الكاف بإعادتها بين الفريقين في هذا الموعد.







مباراة الزمالك بث مباشر

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي بث مباشر اليوم عبر قناة اون سبورت المفتوحة وبدون تشفير، هذا وقدقرر الاتحاد الافريقي في وقت سابق إعادة مباراة الزمالك وجيراسيون بعد رفض الفريق السنغالي الإجراءات التي اتخذها الكاف بتغيير موعد وملعب اللقاء لتقام على استاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، وبعد أصرار الفريق السنغالي على موقفهم قرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة اليوم الخميس.







يلا شوت مباراة الزمالك وجينيراسون

ويصعد الفريق الفائز في مباراة اليوم إلى مرحلة دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، علماً بإن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتواجد الفريق المتأهل من تلك المباراة في المجموعة الأولى التي تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبي، مازيمبي الكونغولي، في حين سيلعب الخاسر في تلك المواجهة مع إيساي البنيني في دور ال32 لكأس الكونفيدرالية.

ومن خلال موقع “كلمة” نتابع معكم البث المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي بدون تقطيع بأعلى جودة ممكنة.