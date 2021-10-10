يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القناة الرسمية تذيع مباريات تصفيات كأس العالم

يُقدم رابط موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي على اليوتيوب فرصة مشاهدة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا ومنها مباراة العراق والإمارات ولعبة سوريا ولبنان، ومباريات السعودية وعمان في تلك التصفيات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي والخاص بالاتحاد، وتنقل تلك القناة كل مباريات القارة الصفراء في تصفيات المونديال في خدمة مميزة جدًا.

رابط قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية

يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 سوف يشهد مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا، فسوف يفتح الاتحاد الآسيوي البث المباشر لكل مباراة في هذا اليوم قبل أن تنطلق، حيث تترقب كل الجماهير العربية مشاهدة مباريات العراق وسوريا وعمان والسعودية والإمارات، رابط قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية هو:

https://www.youtube.com/afcasiancup

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في تصفيات المونديال.