رابط يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. تعرف على القناة الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

نستعرض من خلال رابط قناة الاتحاد لآسيوي على اليوتيوب والناقلة لمباريات منتخبات السعودية والعراق وسوريا وعمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ويقدم يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي إمكانية متابعة تلك المباريات على شبكة الإنترنت حول العالم، بعدما تم نقل بث المباريات عبر القنوات الأرضية في السعودية والعراق وعمان والإمارات، هذا ويقدم يوتيوب الاتحاد الآسيوي المباريات بتعليق عربي.

رابط يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي

هذا وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قناته الرسمية على اليوتيوب سوف تذيع مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، أول المباريات المنقولة سوف تكون مباراة السعودية وفيتنام والتي تبدأ في الثالثة بتوقيت الرياض، كما تذيع The AFC hub youtube channel مباراة العراق وكوريا الجنوبية، ومباراة سوريا وإيران، ومباراة لبنان والإمارات، ومباراة عمان وإيران، رابط القناة لمشاهدة المباريات هو:

https://www.youtube.com/afcasiancup

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في التصفيات.