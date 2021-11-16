رابط يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. تعرف على القناة الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
يوتيوب الاتحاد الآسيوي القناة الرسمية رابط يوتيوب الاتحاد الآسيوي القناة الرسمية

نستعرض من خلال رابط قناة الاتحاد لآسيوي على اليوتيوب والناقلة لمباريات منتخبات السعودية والعراق وسوريا وعمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ويقدم يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي إمكانية متابعة تلك المباريات على شبكة الإنترنت حول العالم، بعدما تم نقل بث المباريات عبر القنوات الأرضية في السعودية والعراق وعمان والإمارات، هذا ويقدم يوتيوب الاتحاد الآسيوي المباريات بتعليق عربي.

رابط يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي

هذا وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قناته الرسمية على اليوتيوب سوف تذيع مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، أول المباريات المنقولة سوف تكون مباراة السعودية وفيتنام والتي تبدأ في الثالثة بتوقيت الرياض، كما تذيع The AFC hub youtube channel مباراة العراق وكوريا الجنوبية، ومباراة سوريا وإيران، ومباراة لبنان والإمارات، ومباراة عمان وإيران، رابط القناة لمشاهدة المباريات هو:
https://www.youtube.com/afcasiancup
مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في التصفيات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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