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يورو 2020.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي)

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة دور 16 أمم أوروبا المنتخبات المتأهلة دور 16 أمم أوروبا

تقدم مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2021/2020 وجبة كروية لكل متابعي كرة القدم الجميلة حول العالم، حيث تابعنا مباريات غاية في القمة والروعة من أفضل نجوم كرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا، حيث تتنافس 24 منتخبًا للتأهل إلى هذا الدور ومواصلة المشوار نحو الفوز بالبطولة، يذكر أن حامل لقب اليورو هو منتخب البرتغال ويقوده نجم النجوم رونالدو.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2020

كما ذكرنا يشارك في كأس أمم أوروبا 25 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ست مجموعات، كل مجموعة بها 4 منتخبات، المنتخبات الصاعدة إلى ثمن نهائي اليورو 2020 هي بطل ووصيف كل مجموعة، ومعهم أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وتقام البطولة الأوروبية لأول مرة في 12 مدينة ضمن الاتحاد الأوروبي.

كان المنتخب الإيطالي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من يورو 2020، وذلك بعد وصوله للنقطة السادسة، وقدم المنتخب الإيطالي عروض مبهرة وضعته على قمة المرشحين للفوز بالبطولة، ثم تأهل بعد ذلك منتخب هولندا ومنتخب بلجيكا،في حال تسااوي منتخبين في عدد النقاط، يتم الرجوع للمواجهات المباشرة، تابعونا مع باقي الأسماء.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس أمم أوروبا
المجموعة البطل االوصيف أفضل ثالث
المجموعة الأولى إيطاليا ويلز
المجموعة الثانية بلجيكا
المجموعة الثالثة هولندا
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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