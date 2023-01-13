يوسف أوباما يودع جمهور الزمالك “لنا لقاء آخر .. أطلب منكم الدعاء”

قام لاعب الزمالك يوسف أوباما بتوديع جمهور الزمالك بطريقة تليق بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحدث عن حبه للجمهور الأبيض وأمنيته بالعودة مرة أخرى لصفوف الأبيض.

وقال يوسف أوباما عبر فيسبوك : “جماهير الزمالك العظيمة اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وانا على أعتاب خوض تجربة جديدة في حياتي المهنية كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة”.

مضيفاً :”حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغير وعلاقتنا القوية وذكرياتنا الجميلة ودعمكم لي خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه وهو وسام على صدري”.



وتابع :”جمهور الزمالك الغالي مازالت أصواتكم وأفراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل إنجاز باقيه في آذاني عشنا سويا سنوات عديدة من الانتصارات والإنجازات وكنتم أنتم المحفز الأول والداعم الأول لنا كلاعبين”.‎

مختتماً :”سوف اشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن أقول لكم وداعا ولكن إلى لقاء آخر في يوم من الأيام ؛ إن لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم”.