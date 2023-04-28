يوسف البيدان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
أصدر مجلس الوزراء قراره بتعيين مديرًا عامًا للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة وهو الأستاذ يوسف البيدان، ليشغل هذا المنصب الهام بالأصالة، بعدما كان مشغولا بالتكليف منذ فترة ،هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد يوسف البيدان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الجديد في الكويت، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، وسيكون البيدان الرئيس الثامن للهيئة منذ تأسيسها عام 1992.
معلومات عن يوسف البيدان مدير الهيئة العامة للرياضة الجديد
- هو يوسف عبدالله محمد سعد سالم البيدان من مواليد عام 1969 ويشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للرياضة منذ 28 أبريل 2023.
- حاصل على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة الشرق الأوسط الأردنية.
- رئيس الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان هو رياضي كويتي معروف، كان لاعبًا في نادي التضامن.
- شغل منصب رئيس نادي التضامن.
- شغل منصب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الكويتي.
- رئيس جمعية رجال الأعمال الكويتية الأردنية.
- إعلامي ومحلل رياضي بتلفزيون الكويت وقناة العدالة.