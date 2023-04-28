يوسف البيدان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أصدر مجلس الوزراء قراره بتعيين مديرًا عامًا للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة وهو الأستاذ يوسف البيدان، ليشغل هذا المنصب الهام بالأصالة، بعدما كان مشغولا بالتكليف منذ فترة ،هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد يوسف البيدان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الجديد في الكويت، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، وسيكون البيدان الرئيس الثامن للهيئة منذ تأسيسها عام 1992.

معلومات عن يوسف البيدان مدير الهيئة العامة للرياضة الجديد