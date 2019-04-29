٢٠٠ جنيه.. سعر تذكرة الدرجة الثالثة في بطولة الأمم الإفريقية



في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩، المزمع إقامتها في مصر في الفترة ما بين ٢١ يونيو ل١٩ يوليو، قررت اللجنة المنظمة تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة فيما يتراوح بين ١٥٠ جنيه ل٢٠٠ جنيه للتذكرة.

وقد صرح محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بذلك، وأوضح أن اللجنة المنظمة تسعى لتوفير خدمة متميزة للجماهير، وأن سعر التذكرة سيكون مقابله خدمة لم يجدها الجمهور المصري من قبل.

كما عبر عن اللجنة المنظمة لا تهدف لإرهاق الجمهور بسعر التذكرة، ولكن إرضاء الجميع أمرا صعب، ويجب أن يكون سعر التذكرة مناسبا للبطولة وقيمتها، كما يجب أن يكون مناسبا للجمهور أيضا، كما أكد على أن ارتفاع سعر التذكرة النسبي سيقلل من استغلال السوق السوداء.

وأكد فضل على أن أسعار التذاكر قد تحددت بالفعل، وبعد اعتمادها من الكاف سيتم وضع التذاكر وأسعارها على الموقع الإلكتروني لتكون في متناول الجميع، فيما عبر عن رفض اللجنة المنظمة لعدد من العروض المقدمة من الشركات التي كانت تسعى لشراء التذاكر ثم تسويقها.

وقد أكد فضل مرة أخرى على أن سعر التذكرة يعادل ١٢ دولار وهو ما يعد سعرا منخفضا بالنسبة للأسعار العالمية، وبالنسبة للخدمات التي سيجدها الجمهور المصري لأول مرة، كما أوضح أن مباريات المنتخب المصري التي ستقام في استاد القاهرة هي فقط التي سيكون سعر التذكرة فيها من ١٥٠ ل٢٠٠ جنيه، بينما المباريات التي سوف تقام في ملاعب أخرى سيكون سعرها منخفضا قد يصل ل٥٠ جنيها.

← إقرأ أيضاً: