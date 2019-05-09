1-2 كلمة السر في لقاءات ليفربول وتوتنهام هذا الموسم “نهائي دوري أبطال أوروبا”

نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 سيجمع بين ليفربول وتوتنهام في قمة إنجليزية بنكهة أوروبية، مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة والحاسمة والمرتقبة، ستكون المباراة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعدما ألتقيا مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، اللقاء الأول بين الفريقين هذا الموسم، كان في سبتمبر 2018 والأسبوع الخامس للبطولة الإنجليزية، وأقيم على ملعب توتنهام بلندن وفاز ليفربول 2-1، أحرز للريدز فينالدوم وفيرمينيو، واحرز لتوتنهام إريك لاميلا.

المباراة الثانية التي جمعت ليفربول وتوتنهام هذا الموسم، أقيمت على ملعب أنفيلد بليفربول، والأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي، وأقيمت يوم 31 مارس 2019، وفاز ليفربول 2-1، أحرز للريدز فيرمينيو، والديرفيلد، بينما أحرز لتوتنهام لوكاس مورا، فهل يحقق ليفربول الفوز الثالث على التوالي على توتنهام هذا الموسم في النهائي الأوروبي؟.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو 2019 القادم، على ملعب مدريد الأولمبي وهو ملعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، يذكر أن ليفربول فاز ببطولة أوروبا من قبل 5 مرات، بينما يصل توتنهام للنهائي الأوروبي لأول مرة في تاريخه.