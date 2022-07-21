24 فضائية.. تعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

كل الجماهير العربية في المنطقة من الخليج للمحيط وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وفي كل العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات منتخباتها في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة على قنوات فضائية مفتوحة، حيث تذيع مباريات كأس العرب للشباب قنوات يمنية وعراقية وسعودية وإماراتية ومغربية وجزائرية وعدة قنوات أخرى حيث يبلغ عدد القنوات الناقلة للبطولة 24 قناة فضائية مفتوحة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

قناة ssc السعودية، وقناة السعودية الرياضية.

القنوات اليمنية الناقلة لكأس العرب للشباب 2022 قناة اليمن اليوم وقناة الفضائية.

القنوات العراقية التي تذيع كأس العرب تحت 20 سنة الرياضية العراقية والرابعة الرياضية.

قناة الشارقة الرياضية.

دبي الرياضية.

قنوات الكاس.

قناة الكويت الرياضية.

البحرين الرياضية.

قناة عمان الرياضية.

قناة الأردن الرياضية.

قناة فلسطين الرياضية.

قناة النيل سبورت المصرية.

قناة أون تايم سبورت.

التلفزيون الجزائري.

الرياضية المغربية 3.

قناة ليبيا الرياضية.

تونس الرياضية.

الرياضية الموريتانية.

قول تي في السودانية.

قناة الملاعب الرياضية السودانية.

قناة أبوظبي الرياضية.

يشارك في كأس العرب للشباب 2022 بالسعودية 18 منتخبًأ، تُقام البطولة على ملاعب محافظتي أبها وخميس مشيط، يتكون دور المجموعات من 6 مجموعات، كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، منتخب السعودية هو حامل اللقب.