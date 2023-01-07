3 مواجهات قوية لباريس سان جيرمان في يناير

يتابع عدد من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، بل وفي العالم أجمع مبارايات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل متابعة نجومهم المفضلين.

نجوم باريس سان جيرمان

وعلى رأس النجوم المفضلين لعشاق باريس سان جيرمان هو نجم الكرة الأرجنتينية الحائز على بطولة كاس العالم فيفا قطر 2022 ليونيل ميسي رفقة المنتخب الأرجنتيني.

بالإضافة للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا والمبدع المغربي أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب الذي أبهر العالم العربي ومتابعى كرة القدم أجمعين.

ونرصد لكم مبارايات باريس سان جيرمان المتبقية في شهر يناير ومواعيدها

مبارايات باريس سان جيرمان في يناير

بي إس جي X أنجيه … الدوري الفرنسي الأربعاء 11 يناير 10 مساء

بي إس جي X رين .. الدوري الفرنسي الأحد 15 يناير 9:45 مساء

بي إس جي X ريمس .. الدوري الفرنسي الأحد 29 يناير 9:45 مساء