4 أسباب تمنع ريال مدريد من التعاقد مع نيمار

هناك الكثير من الأسباب التي تمنع ريال مدريد من التعاقد مع نيمار، فمنذ أن فشل الريال في التعاقد مع نيمار، عندما كان يلعب في نادي سانتوس البرازيلي، وانتقل بعدها اللاعب إلى برشلونة ثم إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نجد الكثير من الشائعات التي تكشف عن أن ريال مدريد يريد التعاقد مع نيمار، وخاصة بعد المشاكل الاخيرة بينة وبين ادارة نادي العاصمة الفرنسية، وفي هذه المقالة سوف نكشف لكم عن 4 أسباب تمنع الريال من التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

تكلفة نيمار العالية

إن عملية إحضار نيمار بالتأكيد ستكون مكلفة جداً، فمنذ موسمين فقط، تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار، بعد أن كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي برشلونة الأسباني، حيث دفع ما يقارب 222 مليون يورو للتوقيع مع المهاجم البرازيلي.

ويستعين في ذلك الوقت على النادي الملكي، دفع مبلغ قريب من المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لنادي برشلونة، وأيضاً اللاعب سوف يتقاضي راتب عالي من أجل الإنضمام إلى ريال مدريد.

كثرة مشاكل اللاعب

قد يظن الكثيرين إن كثرة مشاكل نيمار، يعتبر سبباً كافياً لعدم تعاقد الريال معه، ولكنه ليس هو السبب الرئيسي، حيث ان اللاعب البرازيل كان يلعب لنادي برشلونة الغريم التقليدي للريال، وغادر برشلونة بصورة غير جيدة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومن أهم مشاكل نيمار هي كثرة الاصابات وعدم التعافي سريعاً.

زيدان لا يريد نيمار

منذ أن تولي زين الدين زيدان مهام القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، صرح انه يريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا من نادي مانشستر يونايتد، ولايفكر في التعاقد مع نيمار مطلقاً، وأن كان زيدان يريد التعاقد مع لاعب من باريس فسوف يكون كيليان امبابي، حيث ان اللاعب الفرنسي مازال صغير السن ويتمتع بمهارات فنية عالية.

ريال مدريد لا يحتاج إلى نيمار

بالنظر إلي قائمة ريال مدريد سنجد ان الريال لا يحتاج إلي نيمار، وذلك بعد التعاقد مع هازارد قادماً من نادي تشيلسي الانجليزي، ويوجد ايضاً اللاعب فينيسيوس جونيور وخاميس رودريغيز، وغاريث بيل، بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين.