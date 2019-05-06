4 معلومات عن نهضة بركان المغربي منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ننشر لكم نبذة تعريفية مختصرة عن نادي نهضة بركان المغربي منافس الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الزمالك عن تحقيق لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه ويواجه منافس قوي وعنيد، فريق النهضة الرياضي ببركان، يبحث هو الأخر عن لقبه الأول تاريخيا في أفريقيا، الزمالك تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي التونسي، والنهضة المغربي تغلب في قبل النهائي على الصفاقسي التونسي.

معلومات عن نادي نهضة بركان المغربي منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية

تأسس النادي عام 1938، وكان اسمه الجمعية الرياضية البركانية، وتم تغيير اسمه في 1971 ليكون النهضة الرياضية البركانية، وهو اكبر أندية مدينة بركان المغربية، ملعبه هو الملعب البلدي للمدينة ويتسع لعدد 15 ألف متفرج.

نادي نهضة بركان ليس من أندية المقدمة في المغرب، وأهم إنجازاته الفوز بكأس الملك عام 2018.

تأتي الطفرة الكبيرة لحالية لفريق نهضة بركان نظرا للدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إبن مدينة بركان فوزي لقجع وهو الرئيس الحالي للاتحاد المغربي لكرة القدم، ورئيس نادي النهضة.

وصل فريق النهضة الرياضي العام الماضي لربع نهائي الكونفدرالية قبل أن يخسر من نادي فيتا كلوب، المدير الفني لفريق النهضة هو المدرب الوطني منير الجعواني، فريق النهضة الآن في المركز الثامن بالدوري المغربي.