موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة عمان واليمن في الجولة 3 من كأس الخليج للناشئين 2025

بواسطة محمد مختار
تتجه أنظار الجماهير الخليجية صوب الدوحة لمتابعة واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات في كأس الخليج للناشئين 2025، حيث يلتقي منتخب عمان بنظيره منتخب اليمن في لقاء حاسم يسعى فيه كل منتخب لحسم النقاط الثلاث وتعزيز موقفه نحو التأهل.

وقد أعلن اتحاد كأس الخليج العربي عن طرح تذاكر هذه القمة المرتقبة، مؤكداً توفرها للجماهير الراغبة في دعم المنتخبات الشابة على أرض الملعب.

موعد وملعب المباراة

هذه المباراة هي جزء من برنامج اليوم التالي للجولة الحاسمة في البطولة وهي الجولة 3، وتأتي تفاصيلها كما يلي:

التفصيل المعلومة
المباراة عمان VS اليمن
التاريخ السبت الموافق 27/09/2025
توقيت الانطلاق 18:00 (السادسة مساءً) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة
الاستاد استاد سحيم بن حمد (ملعب نادي قطر)
حالة التذاكر متوفرة حالياً

طريقة حجز مقعدك

أكدت اللجنة المنظمة على تسهيل عملية الحصول على التذاكر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث يمكن للمشجعين إتمام الحجز في دقائق معدودة:

  1. قم بفتح بوابة الحجز الرسمية للبطولة.
  2. ابحث عن مواجهة عمان ضد اليمن في جدول المباريات.
  3. اضغط مباشرة على خيار “احجز الآن”.
  4. بعد تسجيل الدخول، اختر فئة التذكرة المناسبة وعدد المقاعد المطلوبة.
  5. اتبع الإجراءات لدفع قيمة التذاكر والحصول على تأكيد الحجز الإلكتروني.

ندعو الجماهير العمانية واليمنية إلى استغلال توفر التذاكر حالياً وحجز مقاعدها مبكراً لضمان دعم المنتخبات في هذا الصراع الهام ضمن مرحلة المجموعات.

محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

