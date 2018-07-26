موعد كأس السوبر الاماراتى 2018 ومباراة العين والوحدة والقنوات الناقلة

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تم الاعلان رسميا الان عن موعد مباراة كأس السوبر الاماراتى 2018 والتى ستجمع بين العين والوحدة وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحفى كبير عقد منذ قليل، موعد مباراة كأس السوبر الاماراتى 2018 سيكون يوم 25 أغسطس 2018 وستقام على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ليكون بذلك ثانى سوبر اماراتى يقام فى مصر، يشارك العين فى السوبر بوصفة بطل دورى وكأس الخليج العربى 2018، بينما يشارك الوحدة فى المباراة بوصفة وصيف دورى الخليج العربى الاماراتى، هذا وقد تقرر أن يحضر المباراة 22 الف متفرج.

موعد كأس السوبر الاماراتى 2018 مباراة العين والوحدة

يذكر أن أول كأس سوبر اماراتى أقيم فى مصر كان الموسم قبل الماضى وجمعت بين الجزيرة وشباب أهلى دبى، السوبر الاماراتى 2018 سيكون بداية وانطلاق للموسم الكروى المحلى الاماراتى 2018-2019 حيث ستنطلق فى الثلاثون من أغسطس مباريات دورى الخليج العربى 2019، نادى العين هو الأكثر فوزا ببطولة السوبر الاماراتى بعدد ألقاب 4 ألقاب ويبحث عن التتويج الخامس بالكأس الذهبية، بينما نادى الوحدة فاز باللقب مرتين ويبحث عن التتويج الثالث.

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة كأس السوبر الاماراتى 2018 على قنوات مجانية مفتوحة حيث ستذيع المباراة قناة أون سبورت الفضائية المصرية المفتوحة، وقناة ابوظبى الرياضية الاولى، الشركة المنظمة للسوبر الاماراتى هى شركة بريزنتيشن الاماراتية، هذا وسيتم تتويج الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة، هذا ومن المرتقب أن يشهد لقاء السوبر منافسة قوية بين الفريقين.