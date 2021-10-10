7 قنوات مفتوحة تذيع قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.. سوريا ضد الأردن والسعودية تقابل العراق

وصلت بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث يُقام اليوم الأحد مباراتي الدور قبل النهائية من تلك البطولة في نسختها الثانية، وقد كشف اتحاد غرب آسيا عن قائمة القنوات الناقلة للبطولة تحت 23 سنة مباشرة، حيث تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مبارياتها على قنوات فضائية مفتوحة متاحة للجميع، القمة الأولى في نصف نهائي غرب آسيا للمنتخبات الأولمبي هي مباراة سوريا والأردن، والقمة الثانية المرتقبة مباراة السعودية والعراق، يذكر أن مدينة الدمام السعودية تستضيف تلك البطولة من 4 حتى 12 أكتوبر 2021.

القنوات الناقلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

مباراة سوريا والأردن الأولمبي تبدأ عند الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت سوريا منقولة على قنوات مفتوحة كما ذكرنا سوف نستعرضها معكم واسم المعلق، موعد مباراة العراق والسعودية الأولمبي عند الساعة 8 مساء بتوقيت العراق وهو نفس توقيت السعودية، يذكر أن نهائي البطولة سوف يكون يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.