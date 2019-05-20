“9 فوز، 3 خسارة”.. تاريخ الزمالك في المباريات النهائية للبطولات الأفريقية

نادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، والفارس الأبيض يحمل العديد من البطولات والألقاب المحلية والأفريقية والعربية، ويخوض نادي الزمالك يوم الأحد 26 مايو 2019 مباراة العودة أمام فريق نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد وصل الزمالك للمباراة النهائية فى البطولات الأفريقية 12 مرة فى جميع البطولات، وهذه المرة الأولي التى يصل فيها الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونستعرض فى التقرير التالي تاريخ القلعة البيضاء فى المواجهات النهائية فى البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال، أو الأندية أبطال الكأس، أو السوبر الأفريقي.

أولاً: فى دوري أبطال أفريقيا وصل الزمالك للمباراة النهائية فى 7 مناسبات فاز باللقب 5 مرات وخسر مرتين، ووقفت ضربات الترجيح مع الزمالك فى 3 مرات من الخمسة التى فاز فيها باللقب.

فى عام 1984 التقى الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري وفاز الزمالك فى القاهرة 2/صفر، ثم فاز فى نيجيريا أيضاً 1/صفر ليفوز بأول لقب أفريقي.

فى عام 1986 التقى الزمالك مع أفريكا سبورتس الإيفواري وفاز الزمالك فى القاهرة 2/صفر، وخسر فى كوت ديفوار بنفس النتيجة 2/صفر وفاز الزمالك بركلات الترجيح 4/ 2 ويفوز باللقب.

فى عام 1993 التقى الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني وتعادل الفريقين فى غانا صفر/صفر ثم تعادلا فى القاهرة صفر/صفر ويفوز الزمالك بركلات الترجيح 8/ 7 ويفوز باللقب الثالث.

فى عام 1994 واجه الزمالك فريق الترجي التونسي وتعادل الفريقين فى القاهرة صفر/صفر، وفاز الترجي فى تونس 3/1 ويخسر الزمالك اللقب.

فى عام 1996 التقي الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري وفاز شوتنج ستارز فى نيجيريا 2/ 1 وفاز الزمالك فى مباراة العودة /1 وفاز الزمالك بركلات الترجيح كالعادة 5 / 4 وفاز باللقب الرابع.

فى عام 2002 واجه الزمالك فريق الرجاء المغربي وتعادل الفريقين فى المغرب صفر/صفر، وفاز الزمالك فى القاهرة 1/ صفر ويفوز الزمالك باللقب الخامس.

فى عام 2016 التقى الزمالك مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وفاز صن داونز فى جنوب أفريقيا 3/صفر وفاز الزمالك فى برج العرب 1/صفر فقط ليخسر الزمالك اللقب.

ثانياً: فى بطولة الأندية أبطال الكأس شارك الزمالك فى المباراة النهائية لهذه البطولة مرة واحدة فقط.

فى عام 2000 والتقى مع كانون ياوندي الكاميروني وفاز الزمالك فى القاهرة 4 / 1 وفاز كانون ياوندي فى الكاميرون 2/ صفر ليفوز الزمالك باللقب.

ثالثاً: فى بطولة السوبر الأفريقي خاض الفريق الأبيض 4 مواجهات فى نهائي كأس السوبر الأفريقي فاز باللقب فى 3 مرات وخسر اللقب مرة واحدة.