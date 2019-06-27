“9 يوليو” آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية في بطولة الأمم الإفريقية من “تذكرتي”

قامت شركة “تذكرتي” المسئولة عن حجز تذاكر المشجعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالإعلان عن كون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يوليو القادم، هو آخر موعد يتم من خلاله بيع تذاكر الأدوار النهائية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للعام الجاري، على أن يكون ذلك بداية من دور الــ 16، وامتدادًا إلى المباراة النهائية.

حجز تذاكر الأدوار النهائية من تذكرتي

ومن الجدير بالذكر أن شركة تذكرتي قد قامت بفتح الباب الذي يمكن المشجعين من شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو 2019 ، ويذكر أن ذلك يتضمن حجز التذاكر الخاصة بكل من مباريات دور الـ 16، وكذلك مباريات دور الثمانية، ومباريات الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية في البطولة.

إقبال المشجعين على شراء التذاكر

كما تجدر الإشارة إلى كون منافذ البيع الخاصة بتذاكر موقع “تذكرتى” كانت قد شهت إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في كل من القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة، وذلك في اليومين الماضيين، فقد أقبل جميع المشجعين والجماهير الراغبين في الحصول على تذاكر مباريات الأدوار النهائية، بحجز التذاكر من خلال الموقع.

ويذكر أن هذا الإقبال الكبير على حجز تذاكر مباريات الأدوار النهائية قد أدى إلى قيام شركة تذكرتي بالتأكيد على الجماهير من مختلف اماكن والجنسيات بأن آخر الأيام الخاصة بحجز تذاكر المباريات والحصول عليها هو التاسع من شهر يوليو، وذلك حتى يتمكن جميع الراغبين في حضور المباريات النهائية من حجز التذاكر الخاصة بتلك المباريات قبل أن تنفذ الأماكن المخصصة للجماهير.

كما تجدر الإشارة إلى كون شركة تذكرتي كانت قد أعلنت عن كون الدخول إلى جميع الملاعب التي المقرر إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرضها، لن يكون متاح بغير أن تتواجد كل من التذكرة الخاصة بالمباراة بالإضافة إلى وجود بطاقة المشجع (Fan ID)، كما أوضحت شركة تذكرتي أن التذكرة التي يقوم المشجع بشرائها يتم القيام بربطها على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع ، فوجود الاثنين معًا يمكن المشجع من عبور بوابات الاستاد، لمشاهدة المباراة.