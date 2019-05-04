موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.. مباراة الترجي والوداد والقنوات الناقلة (الذهاب والعودة)

متى موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 ومتى تاريخ مباراة الترجي والوداد المغربي سؤال الجميع من كل الجماهير العربية والأفريقية الآن بعد تأهل بطلي تونس والمغرب إلى النهائي، حيث سنقدم لكم أسماء القنوات الناقلة للنهائي، كما سنقدم لكم موعد المباراة النهائية الذهاب والعودة بتوقيت المغرب وتونس، وبتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

الفائز في مقابلة الترجي والودد المغربي سيتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2019، الترجي التونسي هو بطل النسخة الماضية، والوداد المغربي بطل النسخة قبل الماضية، تأهل الترجي للمباراة النهائية على حساب مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الوداد على حساب ماميلودي صن داونز.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 مباراة الترجي والوداد المغربي

القنوات الناقلة مباشرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 هي قنوات bein sports HD1، والتي ستقدم تغطية شاملة للنهائي، القناة الوطنية الأرضية التونسية ستذيع المباراة التي ستقام في تونس، والمغربية الأولى الأرضية ستذيع المباراة التي ستقام بالمغرب، موعد مباراة الترجي والوداد النهائية سيكون كالتالي:

مباراة الذهاب:

الجمعة 24 مايو 2019.

تقام بالمجمع الرياضي بمدينة الرباط، عند الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب وإنجلترا، الثامنة مساء بتوقيت تونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكل دول وسط أوروبا، الساعة 4 مساء بتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة العودة:

الجمعة 31 مايو 2019

تقام على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.