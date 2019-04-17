الأهلي يُشعلها “مش هننزل الملعب إلا بجمهور” وتركي الشيخ يندب حظه

لا تزال أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري تشغل بال الكثيرين من جمهور الأندية المصرية، الجميع يراقب عن كثب المباراة التي تقرر موعدها في الثامنة من مساء الغد الخميس، بعد رفض اتحاد الكرة بشكل قاطع تأجيل المباراة.

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد عقد اجتماع مؤخراً لمناقشة الأزمة الحالية لمباريات الدوري المصري، وناقش بالتحديد أزمة مباراة الأهلي والأهرام، حيث رفض أعضاء الإتحاد بالسماح للجماهير بحضور اللقاء، الأمر الذي استفز أعضاء مجلس إدارة الأهلي نظرا لأهمية المباراة.

وقام موقع “كلمة” بالإتصال بأحد أعضاء الجهاز الإداري الأهلي لمعرفة موقف إدارة النادي من قرار الإتحاد، وجاء الرد متوقعا حيث قال المصدر أن الإتحاد المصري ليس لديه الحق في منع إقامة المباريات بجمهور بدون أسباب، لاسيما وأن الإتحاد قد برر من قبل أثناء المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري العام عدم إقامة المباراة بجماهير، بأنه من حق النادي المُضيف أن يتمسك بقرار حضور الجماهير من عدمه، وعندما جاء الدور على النادي الأهلي ليختار بحقه حضور الجماهير من عدمه، لم يعطه الإتحاد هذا الحق وبدون إبداء حجة مقنعة لذلك.

وتابع: الأهلي من حقه أن يتخذ موقفا ضد الإتحاد ولن يلومه أحد على ذلك، وعندما سألناه عن هذا الموقف فأجاب أنهم متمسكين بحضور الجمهور وعلى الأقل أعضاء الجمعية العمومية كما يكفل لنا القانون، وأنه لربما سنحتفظ بحقنا بعد إقامة المباراة نظرا لمخالفة قواعد وقوانين اللعبة، وعن سؤالنا له عن ما بإمكان المجلس الحالي أن يقوم بتصعيد الأمر قانونيا، أجاب أن مجلس الإدارة يحاول حل هذه الخلافات بشكل ودي، نظرا لعدم إفتعال أي مشاكل تعكر صفو الرياضة في مصر خصوصا وأننا على مقربة من إقامة البطولة الإفريقية في بلدنا.

تركي آل الشيخ والخطيب

يذكر أنه يوجد بعض الإنتقادات قد وجهت لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ بخصوص تصفية حسابات خاصة ضد الفريق الأحمر وجماهيره، خاصة منذ بداية أزمة إعلان استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي وتبعها سباب الجمهور له في إحدى المباريات الإفريقية للنادي الأهلي، الأمر الذي حرم جماهيره من مباريتين متتاليتين في نفس البطولة بعد أنباء عن تدخله في هذا الأمر، ثم موقفه من رفض حضور الجماهير في لقاء الدور الأول مع الأهلي والذي انتهى بهزيمة الأهلي بهدف السعيد لاعبه السابق، فهل لعب “الشيخ” دورا في موقف الإتحاد المصري هذه المرة أيضا؟!

تعليق “الشيخ” على المباراة.

ومن جانب أخر قام المستشار تركي ال الشيخ بالتعبير عن حظه السيئ بإصابة بنفينتي وكينو وايقاف اللاعب خربين، جاء هذا بعد تصريحه عن هزيمة فريقه وفوز الأهلي وتوقعه بأداء سيئ للاعب عبدالله السعيد في المباراة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة قبل الزمالك الذي احتل المركز الثاني وذك بعد خسارته أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء الزمالك خلف الأهلي بنقطة واحدة وبرصيد 57 نقطة، وفي المركز الثالث نادي بيراميدز برصيد 54 نقطة، ووينقص الأهلي مباراة واحدة عن الأهرام حيث لعب كل منهما 25 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت جرينتش، على أن تنقل المباراة من استاد السلام على الهواء مباشرة وتذاع على قنوات النيل للرياضة و أون سبورت على تردد 10853.

ويتابع موقع كلمة المباراة بين الفريقين غدا عن طريق تغطية مباشرة لأحداث المباراة في الثامنة مساءا.

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