كيف تشاهد القناة الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

الملايين في مصر الآن في انتظار مشاهدة مباراة الأهلي في بطولة أفريقيا، اليوم السبت 13 أبريل 2019، ولقاء الإياب من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الهامة لرد اعتبار الكيان الأهلاوي الكبير، بعد الخسارة 0-5 في لقاء الذهاب، هذا وتذيع مباراة اليوم قناة أرضية مفتوحة وهي القناة المصرية الثانية الأرضية، وقناة النيل الرياضية الأرضية، إلى جانب القنوات المشفرة الناقلة للقاء.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز على القناة الأرضية المفتوحة

القنوات الأرضية المفتوحة، وهنا قناة النيل الرياضية الأرضية، يكون بثها عبر محطات البث الأرضية، ويشاهد تلك القناة المتواجدين داخل مصر فقط، استقبال بث النيل الرياضية الأرضية عن طريق فصل الريسيفر عن شاشة التلفاز، واستبدال الريسيفر بالإريال الداخلي للتلفزيون، وأن لم يتواجد فعليك عمل أريال خارجي، مثلما كان متواجد قبل ظهور أطباق الدش، وأن لم يتواجد، عليك أن تحضر جاك، وتدخله في المكان المخصص خلف الشاشة، وتربطه بطرفي سلك نهايتهم يكون خارج المنزل في الهواء لالتقاط الصورة، تقوم بالبحث من خلال ريسيفر الشاشة على تردد UHF، وستجد القنوات الأرضية بصورة جيدة.

تذيع أيضا البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز فضائيا، قناة BEIN SPORTS hd1، مع المعلق الرياضي أحمد عبده،يحضر لقاء اليوم 30 ألف متفرج لمؤازرة النادي الأهلي.

← آخر خبر: