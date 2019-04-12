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هل تشهد ريمونتادا تاريخية.. مدرب الضيوف يُشبه ملعب مباراة الأهلي وصن داونز بالملاعب الشاطئية

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

انتقد ماسيوماني بيتسو مدرب فريق صن داونز ملعب برج العرب الذي يستضيف مباراة فريقه مع النادي الأهلي، مساء السبت، وقال بيتسو الجنوب أفريقي، أن ملعب المباراة يشبه ملاعب الكرة الشاطئية، مضيفا أن الأهلي نادي كبير، ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين، ونادي بحجم الأهلي يستحق ملعب أفضل من هذا، مضيفا أنه لا يعقل أن تقام المباراة على ملعب بهذا الشكل، يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز، مساء غدا السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني الجنوب أفريقي، أن مباراة الأهلي وصن داونز ستكون صعبة جدا على أصحاب الأرض، بسبب النتيجة الكبيرة في لقاء الذهاب، وأضاف، لن ننظر للفوز الكبير الذي تحقق في جنوب أفريقيا، ونحترم النادي الأهلي لأنه أكبر نادي في أفريقيا، وأضاف سنسعى للفوز وكذلك الأهلي، ورفض المدرب الحديث عن أخطاء الأهلي في مباراة الذهاب، وقال أن فريقه لن يتأثر بالحضور القوي لجماهير الأهلي.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
بالتوفيق للنادي الأهلي.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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