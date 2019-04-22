مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس في دوري أبطال اَسيا متابعة مباشرة 2018/2019

نقدم لكم متابعة مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال اَسيا لكرة القدم موسم 2018/2019، يدخل نادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاثة نقاط، من أجل تعويض النتائج السلبية التي حققها الفريق في الجولتين الماضيتين، مباراة اليوم لابد أن يحظى نادي الأهلي على الثلاثة نقاط وذلك من أجل بقاء المنافسة على لقب الصعود إلى الأدوار القادمة من المسابقة، على الجانب الاَخر يبحث نادي بيرسبوليس عن تحقيق الفوز من أجل صدارة المجموعة.

تقام مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس اليوم على ملعب ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، وهو الملعب المتواجد في دبي بالإمارات، حيث يلعب الفريقين مباراياتهم خارج الأراضي بسبب المشاكل الساسية بين البلدين، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين كانت في الجولة الماضية من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز نادي بيرسبوليس بهدفين نظيفين، وأقيمت المباراة أيضا في الإمارات.

مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس في دوري أبطال اَسيا

من المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتحظى المباراة بمتابعة كبيرة من قبل جماهير نادي الأهلي وذلك من أجل مواصلة المنافسة على الصعود إلى الأدوار القادمة، تذاع مباراة الأهلي وبيرسبوليس على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 7 HD، يشرف بالتعليق على هذه المباراة كل من خالد الحدي وحسن العيدروس، المباراة تحت قيادة تحكيمية من الصين ما نينغ.

← إقرأ أيضاً: