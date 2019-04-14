موعد مباراة الهلال والأهلي غدا الإثنين، والقنوات الناقلة لها “قمة عربية بنكهة سعودية خالصة”

موعد مباراة الهلال والأهلي يترقبه الجميع في الخليج وكل الوطن العربي، مساء يوم الغد الإثنين 15 أبريل 2019، ولقاء الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد 2019 للأندية العربية الأبطال، القنوات الناقلة لمقابلة قبل نهائي البطولة العربية هي قناة مجانية مفتوحة، هذا وسنقدم لكم أخر أخبار المباراة، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وبتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في إياب دور الأربعة من كأس زايد

تقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بالرياض، كانت قد شهدت فوز الهلال بنتيجة 1-0، أحرز هدف لقاء الذهاب الوحيد جوناثان سوريانو، والذي سيغيب عن لقاء العودة بسبب الإصابة، بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي مباشرة في البطولة العربية، فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة أبوظبي الرياضية 1.

موعد مباراة الهلال والأهلي في البطولة العربية “الإياب”

الفائز من هذا الدور، يتأهل لنهائي كأس زايد، ليلتقي مع النجم الساحلي بمدينة العين الأسبوع القادم على اللقب القوي، حكم المباراة اليوم سيكون الدولي المصري جهاد جريشة، ألتقى الفريقان بالدوري السعودي، الجمعة الماضية، وفاز الهلال 1-0، موعد مباراة الهلال والأهلي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 9.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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