موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي غدًا الخميس، والقنوات الناقلة لنهائي كأس زايد

في مقابلة هامة ومرتقبة، يلتقي الهلال السعودي مع فريق النجم الساحلي التونسي، مساء غدًا الخميس 18 أبريل 2019، والمباراة النهائية للبطولة العربية “كأس زايد 2019″، ونقدم لكم الآن كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، حيث ستكون المباراة منقولة على قنوات مجانية مفتوحة، كما نقدم لكم أيضا، موعد المباراة بتوقيت السعودية وتونس والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والنجم مباشرة على الهواء، فسوف تكون المباراة منقولة على قناة أبوظبي الرياضية hd1، وهي قناة فضائية مفتوحة، ترددها على قمر النايل سات هو 12467 أفقي، كما تذيع البث المباشر للمباراة أيضا، القناة الوطنية التونسية الأولى، تقدم قناة أبوظبي الرياضية، تغطية شاملة للمباراة إلى جانب الأستوديو التحليلي للقاء، بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي بالعالم العربي.

موعد مباراة الهلال والنجم النهائية

حكم المباراة، سيكون الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، اللجنة المنظمة لنهائي كأس زايد 2019، أكدت أن المباراة النهائية ستكون عبارة عن مهرجان رياضي كبير، كما ستشهد الأمسية مفاجآت كبيرة للجماهير، منها السحب على جوائز كبرى للجماهير، منها 3 سيارات إلى جانب جوائز قيمة كثيرة، موعد مباراة الهلال والنجم، يوم الخميس، سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 5.50 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.50 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

لساعة 2.50 مساء بتوقيت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

الساعة 1.50 مساء بتوقيت إنجلترا.

السعة 8.50 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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