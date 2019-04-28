مباراة الهلال وهلال كادوقلي اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة لها “الدوري السوداني”

يحل الهلال العاصمي ضيفا على فريق أسود الجبال، عصر اليوم الأحد 28 أبريل 2019، ومباراة مؤجلة من المجموعة الثانية ومرحلة ما قبل النخبة، ونقدم لكم كل أخبار كورة اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وهلال كادوقلي مباشرة، كما سنقدم لكم تشكيلة الهلال اليوم، وأهم مجريات اللقاء، ومتابعة للنتيجة، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز بها، كما نقدم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا.

موعد مباراة الهلال وهلال كادوقلي والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني اليوم في الدوري، فسوف تكون منقولة على قناة الملاعب الرياضية، وترددها على مدار العرب سات، الهلال يدخل مباراة اليوم بهدف معنوي للعودة لسكة الانتصارات بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية، وضمن الهلال العاصمي التأهل لدوري النخبة، هلال كادوقلي يبحث عن الفوز للتأهل لدوري النخبة، وأي نتيجة غير الفوز تجعله يلعب في دوري البقاء، موعد كورة الهلال وهلال كادوقلي اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 3.30 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 4.30 مساء توقيت السعودية والكويت.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 2.30 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا.

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