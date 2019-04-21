موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف غدًا الإثنين، والقنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا على لوكوموتيف الأوزبكي، عصر يوم الغد الإثنين 22 أبريل 2019، ولقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونقدم لكم الآن أهم أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولوكوموتيف مباشرة على الهواء، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولوكوموتيف

بخصوص قنوات تذيع مباراة الاتحاد ولوكوموتيف مباشرة على الهواء، فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports HD1، المعلق على اللقاء سيكون “علي محمد علي”، تقام المباراة المرتقبة على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة طشقند، نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الماضية هي فوز الاتحاد 3-2، يتصدر نادي الوحدة الإماراتي جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، الاتحاد في المركز الثاني بفارق الأهداف وبنفس الرصيد من النقاط، لوكوموتيف الثالث ولديه 3 نقاط، الريان القطري في المركز الرابع وله 3 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف في آسيا

حكم المباراة سيكون الدولي الصيني فو مينغ، سافر نادي الاتحاد لأوزبكستان بعد التألق محليا، بالفوز على النصر 3-2 ثم الفوز على الاتفاق 2-0، موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف، الإثنين، سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

← إقرأ أيضاً: