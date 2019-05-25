كأس ملك إسبانيا.. ملخص نتيجة مباراة برشلونة ضد فالنسيا |1-2| الخفافيش يفوزون باللقب

فاز نادي فالنسيا بلقب الدوري الإسباني وذالك عقب فوزه على نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني هذا الموسم في المباراة التي جمعت الناديين اليوم على ملعب بينيتو فيامارين، لتزداد متاعب بلوغرانا بعد خروجهم من دوري الأبطال أمام ليفربول وليزداد الضغط على إرنستو فالفيردي الذي قد تتم إقالته في الأيام القليلة القادمة.

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ملخص المباراة

رغم الإستحواذ الكبير لبرشلونة على الكرة التي تقارب الثمانين في المائة إلا ان الخفافيش إستطاعوا إفتتاح النتيجة في الدقيقة الواحدة والعشرين عن طريق المهاجم كيفن غاميرو، وفي الدقيقة والثلاثين من عمر المباراة سجل رودريغو الهدف الثاني لفالنسيا ،ورغم الهجوم الرهيب من نادي برشلونة إلا أن دفاع الخفافيش والحارس وقفا في وجه كل المحاولات، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي فالنسيا بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني من المباراة تراجع أداء فالنسيا في ظل إستحواذ كبير من طرف النادي الكتالوني ،وفي الدقيقة الثالثة والسبعين من المباراة سجل ليونيل ميسي هدفاً لفريقه، وفشل برشلونة في معادلة النتيجة لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا بهدفين لهدف، ليحرز فالنسيا لقب كأس الملك وليفشل برشلونة في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2014 ويععرف برشلونة بأنه النادي الأكثر تتويجا بهذا اللقب حيث توج به ثلاثين مرة ،ست منها في آخر العشر سنوات الأخيرة.