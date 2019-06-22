موعد مباراة البرازيل اليوم وبيرو في مباريات كوبا امريكا 2019 : القنوات الناقلة واسم المعلق

تتجه الأنظار إلى موعد مباراة البرازيل اليوم ضد بيرو ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات في كوبا امريكا 2019، اللقاء الثالث والأخير الذي سوف يكون مصيري للمنتخب البرازيلي من أجل البحث على الفوز الثاني والبحث على التأهل في صدارة المجموعة الأولى للدور القادم من البطولة التي تقام على أراضيه وبين جماهيره، حيث مباراة البرازيل وبيرو تعتبر مواجهة مباشرة بين صاحب المركز الأول وبين صاحب المركز الثاني وهي صراع ثنائي على المركز الأول وعلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى من البطولة، وفي هذا التقرير سوف تجدون موعد المواجهة واسماء المعلقين، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل اليوم ضد بيرو في كوبا امريكا.

قبل مباراة البرازيل وبيرو اليوم المنتخب البرازيلي يتوفر في رصيده على أربعة نقاط، وذلك بعد الفوز في افتتاح مباريات كوبا امريكا ضمن الجولة الأولى على حساب منتخب بوليفيا بثلاثة اهداف مقابل صفر، والتعادل في اللقاء الثاني ضد منتخب فنزويلا بصفر مقابل صفر بدون اهداف، أما منتخب بيرو قبل مباراة البرازيل اليوم فيخوض هذه المباراة وهو الأخر رصيده أربعة نقاط، حيث أنه تعادل في الجولة الأولى ضد فنزويلا بدون اهداف، وتمكن من الفوز في اللقاء الثاني بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد على منتخب بوليفيا صاحب المركز الرابع والأخير من المجموعة، والذي يعتبر الحلقة الأضعف في كوبا امريكا ضمن المجموعة الأولى.

موعد مباراة البرازيل وبيرو اليوم في كوبا امريكا 2019

الجماهير سوف تلتقي مع موعد مباراة البرازيل اليوم ضد بيرو في كوبا امريكا على أرضية ملعب أرينا كورينثيانز المتواجد في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث المباراة هذه بين الفريقين سوف يقودها الحكم الأرجنتيني فيرناندو اندريس رباليني ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، والذي سوف يعلن على إنطلاق مشاهدة مباراة البرازيل اليوم في هذه الاوقات :

الساعة 21.00 بتوقيت مصر

الساعة 22.00 بتوقيت السعودية

الساعة 23.00 بتوقيت الامارات

الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 20.00 بتوقيت المغرب

الساعة 22.00 بتوقيت العراق

الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم

اما القناة الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو مباشرة ضمن مواعيد مباريات اليوم، سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية التي تتوفر على جميع حقوق بث مباريات كوبا امريكا 2019 في الوطن العربي بصفة حصرية على البث الفضائي،والتي اعلنت أن المباراة سوف تذاع مباشرة من خلال بي ان سبورت ماكس bein sports max 3 اتش دي.

في حين أن معلق مباراة البرازيل اليوم وبيرو سوف يكون هو الكابتن الجزائري حفيظ الدراجي الذي سوف يقوم بالتعليق على مباراة منتخب السامبا في هذه البطولة.

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