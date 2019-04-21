متابعة مباشرة|نتيجة مباراة كارديف سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

“الدقيقة 1″إنطلاق المباراة بين الفريقين وبداية قوية للريدز.

“الدقيقة 3″تتسلل على روبرتو فيرمينو بعد إنفراده بالحارس.

“الدقيقة 5″هجوم رهيب من ليفربول والدفاع ينجح في إخراج الكرة للركنية.

” الدقيقة 6″ هجمة خطيرة لكارديف والدفاع ينجح في إسترجاع لليفربول.

“الدقيقة 11” تسديدة قويو من ماني لكنها تمر فوق العارضة

“الدقيقة 13” هجوم من كارديف وفان دايك ينجح إستخلاص الكرة.

“الدقيقة 15″ هولييت يتحصل على فرصة التقدم في النتيجة والكرة تخرج ركنية.

الدقيقة 18″ نسبة الإستحواذ 78 للريدز.

الدقيقة 20” صلاح يقود هجمة مرتو ودفاع كارديف يستخلص الكرة منه.

يستضيف كارديف سيتي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد في مباراة قد تكون لها تداعيات هائلة على الطرفين، وأبقى كارديف سيتي على امله في البقاء في الدوري الممتاز بعد مافاز على برايتون في مباراته الأخيرة بهدفين دون رد حيث قلص الفارق مع صاحب المركز السابع عشر إلى ثلاث نقاط.

يقدم ليفربول أداء رائعاً في سعيه للحصول على لقب الدوري بعدما فاز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة الأخيرة لهما في الدوري، كما حجز فريق يورغن كلوب مقعدا في النصف النهائي بعد فوزهم في مبارتي الذهاب والإياب ضد بورتو البرتغالي.

ستنطلق المباراة اليوم الأحد 21 أبريل

على تمام الساعة 15:00(بتوقيت جرينتش)

على ملعب كارديف سيتي

القنوات الناقلة bein sport hd2

الحكم مارتن اتكينسون

غاب لاعب خط وسط كارديف هاري آرتر عنالمباراة ضد برايتون برايتون وكشف نيل وارنوك بعد المباراة أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أصيب في الساق أثناء الركض ،ومن المحتمل إستبعاده في هذه المباراة.

أما بالنسبة للريدز فإن كلوب غرد كلولب غرد غرد على تويتر بانه متفائل بان يتعافى لاعب خط الوسط وأن يكون جاهزا للعب اليوم،وقد ظهر جو جوميز في المباراة الماضية ضد بورتو في الشوط الثاني ومن المحتمل أن يلعب اساسياً في هذه المباراة.

شاهد أيضا:موعد مباراة ريال مديد ضد أتلتيكو بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

التشكيل المتوقع كارديف سيتي ضد ليفربول:

كارديف سيتي إيثيرج بلتيير ، مانغا ، موريسون ، بينيت ؛ جونارسون ، رالز ، كاماراسا ؛ لاينغ ، نياس ، هويليت.

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ فاينالدوم ، كيتا ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

إليك أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة له:

كارديف سيتي ضد ليفربول

برايتون 0-2 كارديف سيتي (16/4) بورتو 1-4 ليفربول (17/4)

بيرنلي 2-0 كارديف سيتي (13/4) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/4)

مانشستر سيتي 2-0 كارديف سيتي (3/4) ليفربول 2-0 بورتو (9/4)

كارديف سيتي 1-2 تشيلسي (31/3) ساوثمبتون 1-3 ليفربول (5/4)

كارديف سيتي 2-0 وست هام (9/3) ليفربول 2-1 توتنهام (31/3)

ستنطلق المباراة بعد أقل ساعة، سنقوم بمتابعة مباشرة لأهم أحداث المباراة.

← إقرأ أيضاً: