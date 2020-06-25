CV خورخي لويس بينتو | مدرب الإمارات الجديد حقق إنجاز تاريخي مع منتخب كوستاريكا

نجح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في التعاقد مع مدير فني متميز وهو الكولومبي خورخي لويس بينتو لمدة موسمين، حيث يقود بينتو الأبيض الإماراتي في تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية للتأهل إلى نهائيات مونديال 2022، ونستعرض من خلال هذا التقرير إنجازات خورخي لويس بينتو كمدرب ومدير فني، خلال مسيرة طويلة في عالم التدريب والنجومية، هذا ومن المرتقب أن تُعلن الإمارات تفاصيل التعاقد مع المدرب الكولومبي خلال الساعات القليلة القادمة.

CV وإنجازات خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد

من أهم إنجازات خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد قيادته منتخب كوستاريكا إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث خرج منتخب كوستاريكا من هذا الدور بصعوبة وبركلات الترجيح أمام هولندا، التي حققت المركز الثالث في تلك النسخة على حساب المنتخب البرازيلي صاحب الملعب والجمهور، ومن المنتخبات التي دربها خورخي لويس بينتو منتخبات كولومبيا والهندوراس.

خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد يبلغ من العمر 67 عامًا، قاد الكثير من الأندية في قارة أمريكا الجنوبية، وحقق بطولة الدوري الكوستاريكي مرتين، ومثلهما فاز بالدوري البيروفي، كما فاز بالدوري الفنزويلي، ومن إنجازات المدرب بينتو الفوز ببطولة كأس أميركا الوسطى مرتين مع منتخب كوستاريكا.