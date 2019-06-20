القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في إفتتاح امم افريقيا 2019 : موعد المباراة وتقرير شامل

ننشر لكم جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة سوءا المشفرة أو المفتوحة، والتي سوف تقوم ببث مباراة افتتاح امم افريقيا 2019 في الجمهورية المصرية العربية، اللقاء الذي يخوضه المنتخب المصري على أرضه وبين جماهيره وكله هدف إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة، والضرب بقوة كبيرة من أجل تأكيد قوة الفراعنة وتأكيد جميع الترشيحات التي تصب في صالح المنتخب المصري من أجل التتويج بلقب الكان هذا الموسم، في حين أن منتخب زيمبابوي فيخوض مباراة مصر اليوم في افتتاح كاس افريقيا وعين اللاعبين على خلق المفاجأة والبحث على نقطة واحدة على الأقل في مواجهة أصحاب الأرض منتخب مصر الذي يقوده نجم نادي ليفربول وأفضل لاعب إفريقي محمد صلاح، وفي هذا التقرير سوف ننشر القنوات الناقلة مباشرة لهذه المواجهة، بالإضافة إلى تقرير كامل عن متابعة توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم وأخبار المباراة واللاعبين في هذه المواجهة.

مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في الكان الإفريقي ضمن المجموعة الاولى، والتي تعرف أيضا تواجد منتخبي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعتبر منتخب الفراعنة هو المرشح من أجل صدارة المجموعة بسبب أنه صاحب الأرض والجمهور، بالإضافة إلى توفره على كتيبة كبيرة من اللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح والنني والعديد من النجوم الذي سوف يعتمد عليهم المدرب خافيير اجيري الذي يقوده الفراعنة في هذا العرس الإفريقي.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كاس افريقيا 2019

اللجنة المشرفة على برمجة مواعيد مباريات كاس افريقيا 2019 في الجمهورية العربية المصرية، وبالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اكدت على موقعها الرسمي أن إنطلاق موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، سوف يكون على أرضية إستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، اللقاء الذي سوف يقوده الحكم الكاميروني نيانت أليوم، والذي سوف يعلن على إنطلاق متابعة مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة اليوم في افتتاح الكان الإفريقي في بلاد الفراعنة في الأوقات الأتية :

الساعة 22.00 بتوقيت مصر المحلي

الساعة 23.00 بتوقيت السعودية

الساعة 00.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

الساعة 21.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 21.00 بتوقيت المغرب

الساعة 21.00 بتوقيت تونس

الساعة 23.00 بتوقيت العراق

الساعة 23.00 بتوقيت سوريا

الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش

الساعة 20.00 بتوقيت لندن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة

سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة اليوم هي جميع القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2019، سوف القنوات المشفرة أو المفتوحة، حيث البداية مع قنوات تايم سبورت الأرضية المصرية، والتي يمكن إستقبال بثها على التردد الأرضي في الجمهورية العربية المصرية، والتي تتوفر على جميع الحقوق الحصرية في بث البطولة في مصر، والتي أكدت على أنها سوف تقوم بتغطية حصرية ومتميزة لجميع مباريات البطولة وايضا مباراة افتتاح كاس امم افريقيا بين مصر وزيمبابوي اليوم.

وقد أعلنت إدارة قناة تايم سبورت المصرية القناة الناقلة لامم افريقيا، أن إسم معلق مباراة مصر وزيمبابوي اليوم سوف يكون هو الكابتن عصام عبده، الذي سوف يتولى تنشيط هذه المباراة بين الفريقين على أرضية إستاد القاهرة الدولي في مصر.

وأيضا من القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة في الوطن العربي وعلى البث الفضائي، سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي تتوفر على جميع حقوق البث في الوطن العربي ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، والتي اكدت هي الأخرى أنها سوف تقوم ببث متابعة مباراة مصر وزيمبابوي فضائيا.

حيث سوف تكون القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة هي قناة بي ان سبورت bein sports max 3 وأيضا قناة bein sports max 4 المخصصة لبث هذا الحدث الإفريقي من القناة القطرية، والتي أعلنت هي الأخرى حاليا أن معلق مباراة مصر وزيمبابوي سوف يكون هو الكابتن المصري علي محمد علي، والذي سوف يكون متواجدا في أرضية ملعب القاهرة الدولي من أجل تغطية وتنشيط مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح مباريات امم افريقيا.