متابعة نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي دقيقة بخدمة “التايم لاين”

يلتقي اليوم فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ،حيث يحل ليفربول ضيفا على فريق كارديف سيتي على ملعبه الساعة الخامسة من مساء اليوم، ونقدم لكل متابعة مباشرة لمباراة ليفربول مع كارديف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستتمكنون من متابعة أخبار المباراة دون ضرورة مشاهدتها على البث المباشر لقناة beinsport.

الفريق لعب فاز أهداف نقاط مانشستر سيتي 34 28 87 86 ليفربول 34 26 77 85 توتنهام هوتسبير 34 22 64 67 آرسنال 33 20 66 66 تشيلسي 34 20 57 66

ليفربول يدخل اللقاء وعينه على تحقيق الفوز لاستعادة صدارة الدوري ورفع رصيده إلى 87 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن مان سيتي صاحب المركز الثاني، والذي له مباراة مؤجلة يوم الأربعاء القادم أمام مانشستر يونايتد.

و إذا فاز السيتي قد يحسم هذا بنسبة كبيرة لقب الدوري الإنجليزي، ويحاول محمد صلاح مواصلة التهديف لرفع رصيده من الأهداف ويبتعد عن ملاحقة لاعب المان سيتي سيرجيو أغويرو له والذي يتساوى مع صلاح في عدد الأهداف ب 19 هدف لكل منهما.

وكان صلاح قد سجل في مرمى مانشستر سيتي هدف عالميا وساهم في فوز الريدز على تشيلسي في المباراة التي انتهت بفوزه بهدفين مقابل لاشئ.

متابعة اللقاء:

الشوط الأول:

الدقيقة 22 يضيع فيرمينو انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة ثنائية من صلاح وماني انتهت بها فوق المرمى ب 5 ياردات.

يواصل ليفربول هجماته المنظمة وسط تكتل دفاعي من المنافس

روح قتالية من فريق ليفربول وكأنه يلعب مباراة مصيرية

محمد صلاح يخطف الكرة المرتدة من الحارس ويحاول استغلال سرعته في بناء الهجمة قبل أن يقطع مدافع كارديف الكرة منه

ركنية خطيرة لكارديف سيتي ينجح فى التصدي لها الحارس

هجمة مرتدة خطيرة لكارديف سيتي بعد خطأ من خط وسط ليفربول انتهت بضربة ركنية

الدقيقة 13 ماني يسدد كرة انتهى بها الحال في المدرجات

استحواذ من ليفربول في منتصف ملعب المباراة وسط رقابة دفاعية لمحمد صلاح.

لاعب كارديف سيتي يسقط في منتصف الملعب وليفربول يخرج الكرة خارج الملعب لمداواة اللاعب المصاب بعد التحام كيتا القوي.

سيطرة من الريدز على مجريات الأمور أول ركنية للفريق في الدقيقة 5

كاد أن يسجل فيرمينيو ل ليفربول في الدقيقة الثانية إلا أن راية الحكم بالتسلل منعته من ذلك.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سيرجيو أغويرو مانشستر سيتي 19 محمد صلاح ليفربول 19 أوباميانغ أرسنال 18 ساديو ماني ليفربول 18 رحيم سترلينج مانشستر سيتي 17 هاري كين توتنهام 17

خروج صلاح من المنافسة

لم يكن توهج الموسم الماضي كافي لحماية محمد صلاح من الانتقادات بعد الصعوبات التي واجهته هذا الموسم في زيارة الشباك خلال عدد من المباريات المتتالية، سواء بالبريميرليج أو بدوري الأبطال لتنهال تعليقات الصحف الانجليزية عليه، ووصفه بأنه ينتمي إلى نجوم الموسم الواحد.

وتلقى الفرعون المصري هدية جماعية من زملائه في الفريق الذين خرجوا تباعا في تصريحات إعلامية لتأكيد أن صلاح يقدم موسما مميزا، وأنه في طريق عودته الى عرشه المفضل.

ولم يكسب اللاعب المصري فقط ود زملاءه في الفريق وود مدربه يورجن كلوب وقائد الفريق بل امتد الأمر إلى باقي زملاء فريق بالكامل بالاخص ساديو ماني، الذين اكدوا أن صلاح لا غنى عنه في الفريق.

ويساعد الدعم الجماعي داخل قلعة انفيلد في عودة صلاح وارتداء قناع البطل من جديد، واستفاد صلاح من هذا الدعم أمام البارين وانهالت التعليقات الإيجابية بأنه ساهم بقوه في الفوز على بايرن ميونخ والإطاحة بع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقيامه بأداء رائع أمام بورتو وساهم في وصول ليفربول إلى نصف نهائي البطولة.

وبلا شك تؤكد هذه التصريحات سواء من اللاعبين أو من المدرب الألماني أن الروح الجماعية المميزة في ليفربول وهو ما ساعد الفريق في البروز في على المستوى الأوروبية والمحلية هذا الموسم.

نتيجة الدور الأول

ليفربول 4 1 كارديف محمد صلاح

ساديو ماني (2)

شيردان شاكيري كالوم باترسون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

beIN SPORTS HD2

Sport TV 1

Idman Azerbaycan

Movistar Futbol

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1DAZN 1 HD

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