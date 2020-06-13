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live| بث مباشر برشلونة ومايوركا في الدوري الاسباني.. يلا شوت

بواسطة عريبة أحمد
برشلونة ومايوركا برشلونة ضد ريال مايوركا

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر في الجولة 28، بعد عودة الدوري الإسباني مرة أخرى بدون جمهور بسبب أزمة كورونا، ويستأنف الاتحاد الاسباني لكرة القدم النشاط الكروي والدوري الاسباني الذي توقف عند الجولة 28، ويدخل برشلونة مباراة مايوركا في المركز الأول برصيد 58 نقطة متفوقاً على الغريم التقليدي ريال مدريد بفارق نقطتين حيث يمتلك ريال مدريد 56 نقطة، ويتطلع برشلونة لحصد نقاط المباراة ليتسع الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط ليزيد الضغط على الغريم.

1 مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا
2 ترتيب الفرق قبل الجولة 28
3 بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا يقدمه موقع يلا شوت الناقل لمجريات الدوري الاسباني والدوريات الاوروبية الكبرى، ودوري أبطال أوروبا، وننقل لكم البث المباشر بجودات مختلفة تناسب جميع السرعات لضمان مشاهدة ممتعة.

ترتيب الفرق قبل الجولة 28

لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 برشلونة 27 18 4 5 11 31:63 32 58
2 ريال مدريد 27 16 8 3 11 19:49 30 56
3 إشبيلية 28 14 8 6 10 29:41 12 50
4 ريال سوسييداد 27 14 4 9 11 33:45 12 46
5 خيتافي 28 13 7 8 10 27:38 11 46
6 أتلتيكو مدريد 27 11 12 4 11 21:31 10 45
7 فالنسيا 28 11 10 7 10 40:39 -1 43
8 فياريال 28 12 5 11 10 38:45 7 41
9 غرناطة 28 12 5 11 10 33:35 2 41
10 أتلتيك بيلباو 27 9 10 8 11 23:29 6 37
11 أوساسونا 27 8 10 9 11 38:34 -4 34
12 ليفانتي 28 10 4 14 10 41:33 -8 34
13 ريال بيتيس 28 8 9 11 10 45:38 -7 33
14 بلد الوليد
1 – 0
28 7 11 10 10 33:24 -9 32
15 ديبورتيفو ألافيس 28 8 8 12 10 39:29 -10 32
16 إيبار 27 7 6 14 11 41:27 -14 27
17 سيلتا فيغو 28 5 11 12 10 35:22 -13 26
18 مايوركا 27 7 4 16 11 44:28 -16 25
19 ليغانيس
0 – 1
28 5 8 15 10 40:21 -19 23
20 إسبانيول 28 5 8 15 10 46:25 -21 23

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا بعد استئناف مباريات الدوري الاسباني عبر يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، والمباراة التي تنقلها قناة بي ان سبورت 1 وفي حالة انقطاع البث المباشر للمباراة يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا للعمل مرة أخرى بأعلى جودة وبدون تقطيع:

عريبة أحمد
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