Take a fresh look at your lifestyle.


live| بث مباشر ريال مدريد و إيبار في الدوري الاسباني.. يلا شوت

بواسطة عريبة أحمد
ريال مدريد وايبار مشاهدة مباراة ريال مدريد

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر في الجولة 28 من الدوري الاسباني، بعد عودة النشاط ومجريات الدوري الإسباني بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم، ويسعى ريال مدريد للفوز على ايبار لتقليص الفارق مع الغريم التقليدي برشلونة الذي فاز برباعية نظيفة أمس على حساب ريال مايوركا، ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد.

1 مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار
2 ترتيب الفرق قبل المباراة
3 تشكيل الفريقين
4 بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار، المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو والمذاعة على شبكة قنوات بي ان سبورت القناة الثالثة بتعليق حفيظ دراجي، ونقدم لكم البث المباشر عبر يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بأعلى جودة وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى.

ترتيب الفرق قبل المباراة

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 برشلونة 28 19 4 5 10 31:67 36 61
2 ريال مدريد 27 16 8 3 11 19:49 30 56
3 إشبيلية 28 14 8 6 10 29:41 12 50
4 ريال سوسييداد 27 14 4 9 11 33:45 12 46
5 خيتافي 28 13 7 8 10 27:38 11 46
6 أتلتيكو مدريد 28 11 13 4 10 22:32 10 46
7 فالنسيا 28 11 10 7 10 40:39 -1 43
8 فياريال 28 12 5 11 10 38:45 7 41
9 غرناطة 28 12 5 11 10 33:35 2 41
10 أتلتيك بيلباو 28 9 11 8 10 24:30 6 38
11 أوساسونا 27 8 10 9 11 38:34 -4 34
12 ليفانتي 28 10 4 14 10 41:33 -8 34
13 ريال بيتيس 28 8 9 11 10 45:38 -7 33
14 بلد الوليد 28 7 11 10 10 34:25 -9 32
15 ديبورتيفو ألافيس 28 8 8 12 10 39:29 -10 32
16 إيبار 27 7 6 14 11 41:27 -14 27
17 سيلتا فيغو 28 5 11 12 10 35:22 -13 26
18 مايوركا 28 7 4 17 10 48:28 -20 25
19 ليغانيس 28 5 8 15 10 41:22 -19 23
20 إسبانيول 28 5 8 15 10 46:25 -21 23

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة ريال مدريد وايبار في المباراة التي يعود فيها الملكي بعد غياب طويل عن اللقاءات والتي ينتظرها العشاق والمتابعين للفريق الأبيض ريال مدريد في جميع أنحاء العالم:

ريال مدريد

ريال مدريد
تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة ايبار

ايبار
تشكيلة ايبار

بث مباشر

إليكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار بأعلى جودة:

عريبة أحمد
قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتيجة مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الاسباني

أخبار الرياضة

مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات المونديال ضد (هونج كونج، إيران، كمبوديا)

أخبار الرياضة

مواعيد مباريات منتخب العراق المتبقية في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

أخبار الرياضة

مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال.. موعد لعبة أسود الرافدين ضد هونج كونج…

أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق ضد هونج كونج القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 قارة آسيا

أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 آسيا

أخبار الرياضة

ما حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين 2020؟

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020.. البوندسليجا يُعيد الحياة للملاعب الأوروبية

أخبار الرياضة

حقيقة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا.. وزارة الرياضة تحسم الجدل

أخبار الرياضة

منهم أبو تريكة.. حازم إمام: هؤلاء أفضل مني في صناع اللعب (فيديو)


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.