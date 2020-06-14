live| بث مباشر ريال مدريد و إيبار في الدوري الاسباني.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر في الجولة 28 من الدوري الاسباني، بعد عودة النشاط ومجريات الدوري الإسباني بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم، ويسعى ريال مدريد للفوز على ايبار لتقليص الفارق مع الغريم التقليدي برشلونة الذي فاز برباعية نظيفة أمس على حساب ريال مايوركا، ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار، المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو والمذاعة على شبكة قنوات بي ان سبورت القناة الثالثة بتعليق حفيظ دراجي، ونقدم لكم البث المباشر عبر يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بأعلى جودة وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى.

ترتيب الفرق قبل المباراة

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 1 برشلونة 28 19 4 5 10 31 : 67 36 61 2 ريال مدريد 27 16 8 3 11 19 : 49 30 56 3 إشبيلية 28 14 8 6 10 29 : 41 12 50 4 ريال سوسييداد 27 14 4 9 11 33 : 45 12 46 5 خيتافي 28 13 7 8 10 27 : 38 11 46 6 أتلتيكو مدريد 28 11 13 4 10 22 : 32 10 46 7 فالنسيا 28 11 10 7 10 40 : 39 -1 43 8 فياريال 28 12 5 11 10 38 : 45 7 41 9 غرناطة 28 12 5 11 10 33 : 35 2 41 10 أتلتيك بيلباو 28 9 11 8 10 24 : 30 6 38 11 أوساسونا 27 8 10 9 11 38 : 34 -4 34 12 ليفانتي 28 10 4 14 10 41 : 33 -8 34 13 ريال بيتيس 28 8 9 11 10 45 : 38 -7 33 14 بلد الوليد 28 7 11 10 10 34 : 25 -9 32 15 ديبورتيفو ألافيس 28 8 8 12 10 39 : 29 -10 32 16 إيبار 27 7 6 14 11 41 : 27 -14 27 17 سيلتا فيغو 28 5 11 12 10 35 : 22 -13 26 18 مايوركا 28 7 4 17 10 48 : 28 -20 25 19 ليغانيس 28 5 8 15 10 41 : 22 -19 23 20 إسبانيول 28 5 8 15 10 46 : 25 -21 23

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة ريال مدريد وايبار في المباراة التي يعود فيها الملكي بعد غياب طويل عن اللقاءات والتي ينتظرها العشاق والمتابعين للفريق الأبيض ريال مدريد في جميع أنحاء العالم:

ريال مدريد

تشكيلة ايبار

بث مباشر

إليكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار بأعلى جودة: