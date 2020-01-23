live| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر، ضمن اطار مباريات الجولة 24 من البريمرليج، ويستضيف ملعب مولينيو معقل نادي وولفرهامبتون مباراة كبيرة من العيار الثقيل والتي تشهد حضور جماهيري كبير، ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات والابتعاد كثيراً بصدارة جدول الترتيب، ويسعى وولفرهامبتون لكسر الرقم القياسي والفوز على ليفربول والوصول للمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز، ويدخل ليفربول المباراة برصيد 61 نقطة من اجمال 22 مباراة، ويدخل نادي وولفرهامبتون المباراة برصيد 37 نقطة في المركز السابع ويسعى للفوز للوصول للنقطة 37 التي تضعه مباشرة في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول

وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 23-1-2020 توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 2 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة مولينيو

بث مباشر

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