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LIVE| بث مباشر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي.. يلا شوت

بواسطة عريبة أحمد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، والمباراة التي يستضيفها ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الذي تقدم في مباراة الذهاب على اليونايتد في أولد ترافولد بنتيجة 1/3 والتي تُعطي الأفضلية لمانشستر سيتي في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، والفائز من المباراة سيلتقي مع استون فيلا الذي وصل للمباراة النهائية على حساب ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة بهدف الفرعون المصري محمود حسم تريزيجة، ويسعى نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد للوصول للمباراة النهائية ولعب النهائي الذي يعتبر بطولة بعدما ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراة العودة لنصف نهائي كأس الرابطة:

مانشستر سيتي
تشكيلة الفريقين
البطولةكأس رابطة الاتحاد الانجليزي
الجولةنصف النهائي
موعد المباراة29-1-2020
توقيت المباراة9:45 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت2
معلق المباراةيوسف سيف
ملعب المباراةالاتحاد

بث مباشر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراة نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي مُقدم لكم من يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للبطولات والدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة انقطاع البث المباشر يكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى.


عريبة أحمد
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