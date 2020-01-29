LIVE| بث مباشر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي.. يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، والمباراة التي يستضيفها ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الذي تقدم في مباراة الذهاب على اليونايتد في أولد ترافولد بنتيجة 1/3 والتي تُعطي الأفضلية لمانشستر سيتي في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، والفائز من المباراة سيلتقي مع استون فيلا الذي وصل للمباراة النهائية على حساب ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة بهدف الفرعون المصري محمود حسم تريزيجة، ويسعى نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد للوصول للمباراة النهائية ولعب النهائي الذي يعتبر بطولة بعدما ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراة العودة لنصف نهائي كأس الرابطة:

البطولة كأس رابطة الاتحاد الانجليزي الجولة نصف النهائي موعد المباراة 29-1-2020 توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت2 معلق المباراة يوسف سيف ملعب المباراة الاتحاد

بث مباشر

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