live| مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر في الدولي الاسباني.. الجولة التاسعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد المباراة في المركز الثاني بعد تفوق برشلونة على ايبار بثلاثية نظيفة ويمتلك ريال مدريد 18 نقطة متأخراً بنقطة عن برشلونة قبل لقاء مايوركا، ويسعى ريال مدريد للحصول على الثلاث نقاط ليتفوق على برشلونة ويتصدر جدول الدوري الاسباني بعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بفارق نقطتين عن برشلونة، ويدخل مايوركا اللقاء في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط ويحارب من أجل البقاء في الدوري.







مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا الذي ينتظره جمهور الملكي الأبيض ريال مدريد بعد توقف الدوريات الكبرى بسبب اسبوع الفيفا وتصفيات المنتخبات المؤهلة لكأس العالم والمباريات الودية للمنتخبات التي لن تخوض تصفيات في هذا التوقيت.







تشكيل الفريقين

ريال مدريد

اليكم تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا في المباراة التي تقام على ملعب فيسينتي مورينو







مايوركا

بث مباشر

إليكم بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الاسباني الجولة التاسعة عبر البث المباشر المُقدم من يلا شوت الذي ينقل مباراة ريال مدريد ومايوركا وينقل مباريات الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت: