live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الجولة 24.. بدون تقطيع

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي يستضيفها ملعب لندن معقل فريق وست هام الذي يسعى للهروب من مناطق الهبوط، ويدخل ليفربول المباراة مُتصدراً للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يدخل وست هام المباراة برصيد 23 نقطة في المركز السابع عشر، ويسعى فريق وست هام لكسر سلسلة انتصارات ليفربول الذي لم يخسر في أي مباراة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عام 2019-2020.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن اطار مباريات الجولة 24 من الدوري الانجليزي، ويسعى الريدز ليفربول للفوز وتحقيق الثلاثة نقاط والوصول للنقطة 70 ومحاولة القضاء نهائيا على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز للتفرغ للبطولة الكبرى بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ليفربول ووست هام في مباراة الليلة من الدوري الانجليزي الممتاز:

ليفربول

وست هام

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 29-1-2020 توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 1 معلق المباراة على محمد علي ملعب المباراة لندن

بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي، مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباراة ليفربول ووست هام عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل من جديد ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام عبر القناة الثاية بدون تقطيع: