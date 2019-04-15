دقيقة بدقيقة مباشر مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال 14/4/2019- بداية الشوط الثاني

نقدم لكم مباشر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال موسم 2018، ديربي السعودية يتكرر ولكن هذه المرة في نصف نهائي كأس زايد للأندية، مباراة من المباريات القوية للغاية والتي تحظى بالعديد والعديد من المتابعين، يطمح نادي أهلي جدة في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة المشوار في هذه البطولة، على نفس السياق يطمح نادي الهلال بتحقيق الفوز أو على أقل تقدير التعادل بأي نتيجة وذلك لضمان التأهل إلى الأدوار القادمة.

مباشر مباراة الهلال والأهلي لحظة بالحظة

الدقيقة 0: بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

الدقيقة 6: عرضية خطيرة من الأهلي واستقبال نيكولا ستانسيو للكرة ولكن الدفاع بالمرصاد.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من اللاعب دجانيني تافاريس ولكن حارس المرمى يتصدى لها.

تسديدة قوية من اللاعب دجانيني تافاريس ولكن حارس المرمى يتصدى لها. الدقيقة 18: قووووووووووووووووووووووول أول لنادي الهلال عن طريق باولو دياز، بعد عرضية متقنة من اللاعب سلمان المؤشر لتجد رأسية اللاعب دياز الذي يسكنها على يمين المرمى.

الدقيقة 24: كارت أصفر أول من نصيب لاعب نادي الأهلي حسين المقهوي.

كارت أصفر أول من نصيب لاعب نادي الأهلي حسين المقهوي. الدقيقة 30: تسديدة قوية من اللاعب عبدالفتاح عسيري ولكن تمر بجوار القائم.

تسديدة قوية من اللاعب عبدالفتاح عسيري ولكن تمر بجوار القائم. الدقيقة 33: كارت أصفر أول لنادي الهلال من نصيب اللاعب سالم الدوسري.

كارت أصفر أول لنادي الهلال من نصيب اللاعب سالم الدوسري. الدقيقة 37: تسديدة قوية من اللاعب هتان باهبري ولكن سهلة عند حارس المرمى.

تسديدة قوية من اللاعب هتان باهبري ولكن سهلة عند حارس المرمى. الدقيقة 44: عرضية جميلة من اللاعب سلمان المؤشر، ولكن رأسية سهلة عند حارس المرمى.

عرضية جميلة من اللاعب سلمان المؤشر، ولكن رأسية سهلة عند حارس المرمى. الدقيقة 45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع. الدقيقة 45+1: نهاية الشوط الأول للمباراة بتقدم نادي الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

الدقيقة 45: بداية أحداث الشوط الثاني للمباراة.

بداية أحداث الشوط الثاني للمباراة. الدقيقة 53: خطأ لنادي الأهلي في منتصف الملعب بعد تدخل قوي.

خطأ لنادي الأهلي في منتصف الملعب بعد تدخل قوي. الدقيقة 54: استعداد عمر السومة للدخول إلى أرضية الملعب، الهلال إلى هذه اللحظة لم يأت إلى المباراة.

استعداد عمر السومة للدخول إلى أرضية الملعب، الهلال إلى هذه اللحظة لم يأت إلى المباراة. الدقيقة 57: تبديل أول لنادي الأهلي، بخروج اللاعب سلمان المؤشر ودخول عمر السومة.

تبديل أول لنادي الأهلي، بخروج اللاعب سلمان المؤشر ودخول عمر السومة. الدقيقة 58: أوووووووووه تنفيذ رائع لخطأ على حدود منطقة الجزاء من محمد الكنو، ولكن العويس في المكان المناسب وإلى ركنية.

أوووووووووه تنفيذ رائع لخطأ على حدود منطقة الجزاء من محمد الكنو، ولكن العويس في المكان المناسب وإلى ركنية. الدقيقة 61: تبديل أول لنادي الهلال، بخروج اللاعب هتان باهبري ودخول اللاعب نواف العابد.

تبديل أول لنادي الهلال، بخروج اللاعب هتان باهبري ودخول اللاعب نواف العابد. الدقيقة 65: عرضية خطيرة من نادي الهلال ولكن باولو دياز ينقذ الكرة.

عرضية خطيرة من نادي الهلال ولكن باولو دياز ينقذ الكرة. الدقيقة 68: كارت أصفر للاعب سعيد المولد بعد تدخل على اللاعب ياسر الشهراني وحرمانه من هجمة واعدة.

كارت أصفر للاعب سعيد المولد بعد تدخل على اللاعب ياسر الشهراني وحرمانه من هجمة واعدة. الدقيقة 73: تبديل ثالث لنادي الهلال، بخروج محمد كنو ودخول الشلهوب.

تبديل ثالث لنادي الهلال، بخروج محمد كنو ودخول الشلهوب. الدقيقة 74: كارت أصفر للاعب نادي الهلال عبد الله الخيبري.

كارت أصفر للاعب نادي الهلال عبد الله الخيبري. الدقيقة 76: تسديدة قوية من نواف العابد من على حدود منطقة 18 ولكن تمر بجوار القائم.

تسديدة قوية من نواف العابد من على حدود منطقة 18 ولكن تمر بجوار القائم. الدقيقة 80: أووووووووووووه خطيرة جدا من عمر السومة، بعد تمريرة بينية رائعة لينفرد السومة بالمرمى ولكن إلى تسديدته إلى خارج الملعب.

أووووووووووووه خطيرة جدا من عمر السومة، بعد تمريرة بينية رائعة لينفرد السومة بالمرمى ولكن إلى تسديدته إلى خارج الملعب. الدقيقة 83: تدخل قوي من اللاعب محمد البريك على عمر السومة من مكان خطير ويتحصل على كارت أصفر.

تدخل قوي من اللاعب محمد البريك على عمر السومة من مكان خطير ويتحصل على كارت أصفر. الدقيقة 85: أووووووووووه تسديدة خطيرة من عمر السومة ويتصدى لها الحارس، لتجد الكرة قدم سعيد المولد والمرمى خالي ولكن تمر بجوار المرمى.

أووووووووووه تسديدة خطيرة من عمر السومة ويتصدى لها الحارس، لتجد الكرة قدم سعيد المولد والمرمى خالي ولكن تمر بجوار المرمى. الدقيقة 86: كارت أصفر للاعب علي هادي آل بليهي بعد مسك متعمد للاعب نادي الأهلي في منتصف الملعب.

كارت أصفر للاعب علي هادي آل بليهي بعد مسك متعمد للاعب نادي الأهلي في منتصف الملعب. الدقيقة 90: ثلاثة دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ثلاثة دقائق وقت محتسب بدل من الضائع. الدقيقة 90+1: تبديل جديد للنادي الأهلي، بخروج اللاعب دجانيني تافاريس ودخول اللاعب مهند عسيري.

تبديل جديد للنادي الأهلي، بخروج اللاعب دجانيني تافاريس ودخول اللاعب مهند عسيري. الدقيقة 90+2: كارت أصفر للاعب نوح الموسى لاعب نادي الأهلي.

كارت أصفر للاعب نوح الموسى لاعب نادي الأهلي. الدقيقة 90+3: نهاية الشوط الثاني للمباراة، ونتجه إلى ضربات الجزاء بعد نهاية مباراتين الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ضربات الجزاء

الركلة الأولي لنادي الأهلي يسجلها الاعب عمر السومة على يسار حارس المرمى.

الركلة الأولى لنادي الهلال يتصدى لها العويس، بعد أن قام كارلوس إداردو بتسديدها على يسار المرمى.

الركلة الثانية لنادي الأهلي يتصدر لها المعيوف، بعد أن قام باولو ديار بتسديد الكرة على شمال حارس المرمى.



تشكيلة نادي الهلال السعودي

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك وألبيرتو بوتيا وعلي آل بليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وناصر عيسى وهتان باهبري وكارلوس إداردو وسالم الدوسري.

في الهجوم: جوميس.

تشكيلة نادي أهلي جدة

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سيعد المولد ومحمد فتيل وباولو دياز وعبد الباسط علي.

في خط الوسط: حسين المقهوي ونوح الموسى وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عيسري ونيكولا ستانسيو.

في الهجوم: دجانيني تافاريس.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال

الفريق نادي الهلال نادي الأهلي النتيجة 0 1

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