بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

نقدم لكم بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي ضمن منافسات نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم موسم 2018/2019، وصلت البطولة العربية إلى نهايتها بعد أن دامت لمدة أكثر من ثمانية شهور تقريبا، حققت العديد من المكاسب، اليوم يصل نادي الهلال والنجم الساحلي إلى مباراة النهائي، نادي الهلال الذي صعد بصعوبة بعد التوفق على الأهلي السعودي في ضربات الجزاء، ونادي النجم الساحلي صعد هو الأخر بشق الأنفس بعد الفوز على نادي المريخ السوداني بهدف نظيف في مجموع المباراتين، مباراة اليوم ستكون قوية للغاية.

بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي في النهائي

تقام مباراة الهلال والنجم الساحلي على ملعب هزاع بن زايد، وهو الملعب الخاص بنادي العين في دولة الإمارات، المباراة تبدأ في تمام الساعة الرابعة إلا عشرة دقائق بتوقيت مصر (15:50)، الخامسة إلا عشرة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية (16:50)، لم يتقابل الفريقين مع بعضهم البعض من قبل، وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين.

تشكيلة نادي الهلال

في حراسة المرمى:عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع:محمد البريك – ألبرتو بوتيا – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط:عبدالملك الخيبري – محمد كنو – أحمد أشرف – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة النجم الساحلي

في حراسة المرمى: وليد كريدان.

في خط الدفاع: زياد بو غطاس – صدام بن عزيزة – محمد عمر كوناتي.

في خط الوسط: ماهر الحناشي – كريم العواضي – محمد أمين بن عمر – مرتضى بن وناس.

في الهجوم: إيهاب المساكني – كريم عريبي – ياسين الشيخاوي.

الشوط الأول إلى هذه اللحظة هادئ للغاية، استحواذ من نادي الهلال على الكرة، ولكن استحواذ سلبي أكثر منه إيجابي، يحاول نادي النجم الساحلي في الخروج بكرة مرتدة خطيرة من أجل إدراك هدف التقدم، ولكن إلى هذه اللحظة لم تنجح محاولات الفريق التونسي، إلى الدقيقة 25 من زمن المباراة لم يتحصل أي لاعب على كارت أصفر، كادت أن تكون أخطر فرصة للنجم الساحلي من ياسين الشخاوي بعد عرضية رائعة في منطقة الجزاء، ولكن مرت بسلام على مرمى نادي الهلال السعودي.

في الدقيقة 30 استطاع نادي النجم الساحلي أن يحرز هدف التقدم، بعد عرضية رائعة من ركنية، لتجد رأسية اللاعب كريم عريبي رأسية لا تصد ولا ترد، وعموما يتميز نادي النجم الساحلي بخطورة كبيرة في العرضيات، وبعدها مباشرة جاءت فرصة خطيرة لنادي النجم الساحلي ولكن تم تسديدها بشكل ضعيف للغاية، لتصل بسهولة عند حارس المرمى.

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