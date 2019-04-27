مباشر مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم 27/4/2019

نقدم لكم مباشر مباراة النصر والاتحاد ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين لكرة القدم موسم 2018/2019، ديربي جديد سعودي يقام اليوم، مباراة من العيار القيل، نادي الاتحاد الذي يبحث عن تحقيق الفوز والانتصار، وذلك من أجل الإقتراب من التتويج باللقب الثاني له على التوالي، ومن أجل مصالحة الجماهير عن الأداء الذي يقدمه الفريق خلال هذا الموسم، من نتائج سيئة للغاية في الدوري، على الجانب الاَخر يطمح في تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النهائي للتويج باللقب الغائب عن نادي النصر منذ فترة.

تقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، وهو الملعب المخصص لنادي الاتحاد والأهلي السعودي، يقع الملعب في مدينة جدة بالسعودية، يتسع هذا الملعب إلى 65 ألف متفرج ومشاهد، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض، كانت في الدوري، وانتهت المباراة وقتها بفوز نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز نادي الاتحاد الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مباشر مباراة النصر والاتحاد متابعة كتابية لحظة بلحظة

تقام مباشر مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت 27 من أبريل الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمسة دقائق بتوقيت مصر (18:25)، السابعة والنصف إلا خمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية (19:25)، تذاع المباراة على السعودية الرياضية ودوري بلس، حيث ستذاع المباراة تحديدا على قناة KSA Sports 1 HD ،KSA Sports 2 HD، Dawri Plus 1 HD، يشرف بالتعليق على هذه المباراة كل من فهد العتيبي، مشاري القرني، وعيسى الحربين، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الألماني فيليكس بريتش صاحب الـ 44 عام كحكم ساحة.

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